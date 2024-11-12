الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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حوادث

إحالة الشاب صاحب واقعة الصفع من عمرو دياب للجنح بتهمة الاعتداء على المطرب

عمرو دياب
عمرو دياب

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة الشاب الذي صفعه المطرب عمرو دياب، إلى محكمة الجنح بتهمة الاعتداء على المطرب داخل حفل زفاف بأحد الفنادق بالتجمع.

 

كانت  نيابة القاهرة الجديدة حددت جلسة الدور الرابع من شهر نوفمبر الجاري لنظر أولى جلسات دعوى اتهام المطرب عمرو دياب بصفع شاب في حفل زفاف ابنة أحد المنتجين.

وقال عمرو دياب: يوم 7 يونيو الماضي كنت أقوم بإحياء حفل زفاف في أحد الفنادق بالتجمع وفوجئت بأحد الأشخاص يجذبني بقوة من ملابسي ويطلب مني التصوير معي ويتعدى علي فقمت بضربه ولم أعرف مكان الضربة تحديدًا.

 

جلسة عاجلة لنظر دعوى اتهام عمرو دياب بصفع شاب
وأضاف عمرو دياب أنه عندما ذهب إلى منزله شاهد الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلم بأن الضربة طالت وجه الشاب، وبرر فعلته قائلًا: "هو سبب لي أذى بدني".
وأشار عمرو دياب بأن الشاب كان يقوم باستفزازه أمام الحاضرين بحفل الزفاف مشددًا على أن الضربة كانت بسيطة.

كان الشاب أسامة سعيد  حرر محضرًا فى قسم الشرطة اتهم فيه الفنان عمرو دياب بالتعدي عليه أثناء مشاركته فى حفل زفاف.

استمعت النيابة العامة لأقوال بعض شهود العيان في واقعة صفع عمرو دياب لـ شاب خلال حفل زفاف، لبيان ملابسات وظروف الواقعة والوقوف على السبب الرئيسي الذي استدعى صفع الشاب خلال حفل الزفاف.
كما استمعت النيابة إلى أقوال الشاب سعد أسامة، صاحب واقعة الصفع على يد المطرب عمرو دياب، خلال محاولة التقاطه صورة مع الهضبة في حفل زفاف، وأمرت بإخلاء سبيله من سراى النيابة ما لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا.

قال الشاب في تحقيقات النيابة: أنا كنت مدعو من صاحب الحفل، وأثناء ذلك طلبت من الفنان عمرو دياب التقاط صورة تذكارية معه.

وأكد الشاب في تحقيقات النيابة العامة: أخرجت هاتفي المحمول وأثناء التقاط صورة مع  الفنان عمرو دياب صفعي على وجهي ونهرني أمام المعازيم.

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نيابة القاهرة الجديدة الفنان عمرو دياب محكمة الجنح

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