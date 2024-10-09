طريقة عمل الوافل، حلوى لذيذة يسهل تحضيرها فى المنزل

طريقة عمل الوافل، الوافل من الحلوى الغربية الشهيرة واللذيذة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون فهى تشبه البسكويت وتقدم بحشوات مختلفة.

والوافل هو نوع من المعجنات المقرمشة واللذيذة التي يمكن تناولها كوجبة إفطار أو وجبة خفيفة، يمكن تحضير الوافل بسهولة في المنزل بإستخدام جهاز الوافل المخصص.

وطريقة عمل الوافل، سهلة وبسيطة وغير مكلفة لذا تفضل ربات البيوت تحضيرها فى المنزل بدلا من شرائه بأسعار خيالية.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الوافل.

مكونات عمل الوافل:-

2 كوب من الدقيق.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

2 ملعقة صغيرة من البيكينج بودر.

رشة ملح.

2 بيضة.

2 كوب إلا ربع من الحليب.

½ كوب من الزبدة المذابة (أو زيت نباتي).

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة عمل الوافل:-

في وعاء كبير، اخلطى الدقيق، السكر، البيكينج بودر، والملح جيدًا.

في وعاء آخر، اخفقى البيض ثم أضيفي الحليب، الزبدة المذابة، والفانيليا.

اخلطي المكونات حتى تمتزج بشكل جيد.

اسكبى المكونات السائلة فوق المكونات الجافة واخلطيها برفق بإستخدام ملعقة أو خفاقة حتى تتجانس العجينة، ولكن تجنب الخلط المفرط حتى لا يصبح الوافل صلبًا.

قومى بتسخين جهاز الوافل حسب التعليمات المرفقة معه.

يمكنك دهنه بالقليل من الزيت أو الزبدة لمنع التصاق العجينة.

اسكبى كمية من الخليط في جهاز الوافل الساخن (حسب حجم الجهاز).

اغلقى الغطاء واتركيه يطهى حتى يصبح لونه ذهبيًا ومقرمشًا، عادةً من 3 إلى 5 دقائق.

قدم الوافل وهو ساخن مع اختيارك من الإضافات، مثل: العسل أو الشيكولاتة، الفواكه الطازجة، أو الكريمة المخفوقة.

يمكنك إضافة نكهات أخرى للعجينة مثل القرفة أو الشوكولاتة المبشورة.

إذا أردت أن يكون الوافل أكثر قرمشة، اتركيه في الجهاز لمدة دقيقة إضافية.

الوافل

ولعمل البان كيك

مكونات عمل البان كيك:-

1 كوب دقيق

1 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1 بيضة

1 كوب حليب

2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة

1 ملعقة صغيرة فانيليا (اختياري)

طريقة عمل البان كيك:-

في وعاء كبير، اخلطى الدقيق، السكر، البيكينج بودر، والملح.

في وعاء آخر، اخفقي البيضة مع الحليب والزبدة المذابة والفانيليا حتى تتجانس.

اسكبى المكونات الرطبة فوق المكونات الجافة ببطء، واستخدمى مضرب يدوي أو شوكة لخلط الخليط حتى يتجانس ولا يكون هناك كتل.

احرصى على عدم المبالغة في الخلط.

سخّني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة.

يمكنك دهنها بقليل من الزبدة أو الزيت.

اسكبى مقدار ربع كوب من الخليط في المقلاة الساخنة.

اتركى البان كيك على النار حتى تظهر فقاعات صغيرة على السطح ثم اقلببها بإستخدام ملعقة واتركيها لمدة 1-2 دقيقة أخرى حتى تنضج تمامًا.

قدّمي البان كيك ساخنا مع العسل، أو أي إضافات أخرى مثل الفواكه أو الكريمة.