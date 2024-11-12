الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طريقة عمل البان كيك، تحلية سريعة يعشقها الأطفال

البان كيك الأصلي
البان كيك الأصلي

طريقة عمل البان كيك، من أصناف المعجنات الغربية الشهيرة التي تصلح للإفطار، والتي يعشقها الأطفال، ولكنه لا يتوفر في المحلات، ولذلك تحاول الأمهات تعلم تحضيره في البيت، فهو يقدم فقط في بعض الكافيهات.

ويعد البان كيك وجبة إفطار شهيرة في العديد من البلدان حول العالم، وانتقل إلى الدول العربية من سنوات عديدة، وأصبح الفطار المفضل لدى معظم الأطفال.

وطريقة عمل البان كيك من الطرق التي يمكن احترافها بسهولة، حتى لا تكون مختلفة عن تلك التي تقدم في الكافيهات، واعتاد تناولها الأبناء، في حين أن طريقة عمل البان كيك من طرق الفطائر سهلة التحضير.

تختلف طريقة صنع البان كيك من بلد إلى آخر؛ ففي الولايات المتحدة الأمريكية، تصنع البان كيك عادة من دقيق القمح والبيض والحليب والزبدة. 

وفي بريطانيا، تُصنع البان كيك عادة من دقيق القمح والبيض والحليب والسكر، أما في فرنسا، يصنع البان كيك عادة من دقيق القمح والبيض والحليب والدقيق الأبيض.

طريقة البان كيك
طريقة البان كيك

ويمكن تقديم البان كيك مع مجموعة متنوعة من المكونات، ففي أمريكا يقدم البان كيك مع شراب القيقب ذلك الشراب الأمريكي المميز الشهير، كما يتم تقديمها أيضا مع المربى، والعسل، والفواكه، والشوكولاتة، والجبن، والكريمة.

 

مكونات عمل البان كيك التقليدية:
 

1 كوب دقيق أبيض
2 ملعقة كبيرة سكر
1 ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر
1 بيضة
1 كوب حليب
2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة

طريقة عمل البان كيك التقليدية:

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق والسكر والملح والبيكنج باودر.
في وعاء آخر، اخفقي البيض والحليب والزبدة.
أضيفي خليط البيض والحليب إلى خليط الدقيق وقلبي حتى تمتزج المكونات.
سخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة.
اسكبي ربع كوب من خليط البان كيك في المقلاة الساخنة.
اطهي البان كيك لمدة 2-3 دقائق على كل جانب، أو حتى يصبح لونها ذهبيًا.
قدمي البان كيك مع المربى أو العسل أو الفواكه.

البان كيك الأصلي
البان كيك الأصلي

نصائح لضمان نجاح البان كيك

استخدمي دقيقًا متعدد الأغراض أو دقيقًا من النوع 100.
لا تبالغي في خلط المكونات حتى لا تصبح العجينة ثقيلة.
سخني المقلاة جيدًا قبل إضافة خليط البان كيك.
لا تقلبي البان كيك كثيرًا حتى لا تصبح يابسة.

وصفات أخرى ومكونات يمكنك إضافتها للبان كيك

بان كيك بالشوكولاتة: أضيفي 1/2 كوب من الشوكولاتة المبشورة إلى خليط البان كيك.
بان كيك بالفواكه: أضيفي 1/2 كوب من التوت أو الفراولة أو الموز إلى خليط البان كيك.
بان كيك بالزبدة الفستق: أضيفي 1/2 كوب من زبدة الفستق إلى خليط البان كيك.
بان كيك بالحبوب الكاملة: استخدمي دقيقًا من الحبوب الكاملة بدلًا من الدقيق الأبيض.

 

طرق تقديم البان كيك

يمكنك تقديم البان كيك مع المربى أو العسل أو الفواكه.
يمكنك أيضًا إضافة الجبن أو صوص الشوكولاتة أو الآيس كريم إلى البان كيك.
يمكنك أيضًا لف البان كيك وحشوها بالشوكولاتة أو الموز أو الفواكه أو الكريمة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 



 

طريقة البان كيك طريقة عمل البان كيك الامريكي طريقة عمل البان كيك طريقة عمل البان كيك الحادق طريقة عمل البان كيك بالشوفان

مواد متعلقة

طريقة عمل الحجازية، تحلية إسكندرانية بأقل التكاليف

طريقة عمل الكوكيز، بسكويت الصغار المميز

طريقة عمل حمص الشام، زي الجاهز وبأقل التكاليف

طريقة عمل الشعرية باللبن، حلوى منزلية تمنح الشعور بالدفء في الشتاء

الأكثر قراءة

بعد الانخفاضات الأخيرة نشتري ولا نبيع الذهب؟ خبير يجيب

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

علي غزال: كنت شريكا بالمال في الشركة وليس لي حق الإدارة أو اتخاذ القرارات

كانوا رايحين يعاينوا حادث، إصابة مأمور وضابط و3 أفراد شرطة في انقلاب سيارة بصحراوي الأقصر

انخفاض أسعار 5 سلع في الأسواق

فخري الفقي: مصر مؤهلة للحصول على تمويل استثنائي من صندوق النقد بفائدة مخفضة

تبدأ من 60 جنيهًا، تعرف على أسعار زجاجة الزيت في الأسواق

بعد فيديو طبيبة كفر الدوار، الأطباء: إثبات النسب والقيد مسائل قانونية بعيدة عن الطب

منوعات

المزيد

فيديو مثير لفنان رسم ترامب بطريقة "صادمة"

إقرار قانون روسي يحظر التشجيع على عدم الإنجاب

تحذير جديد في مناطق إسبانية من خطورة الأمطار الغزيرة

الصين تصمم دمى بشرية يمكنها عرض الملابس على منصة متحركة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

بعد زيادة سعر السجائر، هل ترتفع أسعار المعسل؟ الشعبة توضح

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

إبراهيم عادل البديل الذهبي بتشكيلة منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يرث ذهب المرأة المتوفاة الابنة فقط؟ خالد الجندي يجيب (فيديو)

تفسير حلم جمع الزيتون في المنام وعلاقته بالكثير من الخير والرزق

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "حبر الأمة" عبد الله بن عباس (1 – 3)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads