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محافظات

نائب محافظ بني سويف يناقش آليات تنفيذ مشروع بحثي عن التنمية الاقتصادية

نائب المحافظ بني
نائب المحافظ بني سويف يبحث آليات تنفيذ مشروع بحثي

عقد الدكتور بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، اجتماعًا لمناقشة تعظيم سبل التعاون لدعم جهود المحافظة في مجال التنمية الاقتصادية المحلية، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، حيث تم مناقشة المشروع البحثي الذي يقوم باجرائه معهد التخطيط القومي لتنفيذ مشروع بعنوان: "التنمية الاقتصادية المحلية بين العدالة المكانية والتنافسية العالمية".

حضر الاجتماع وفد من معهد التخطيط القومي برئاسة الدكتور فريد عبد العال، وضم كل من: الدكتور أحمد البقلي، والدكتورة أمل زكريا، والدكتور إسلام، وشيماء محمود، ومن ديوان عام المحافظة والدكتور علاء سعيد، مدير الوحدة الاقتصادية ومنسق التعاون مع المعهد، ومديرو التخطيط العمراني، والتنمية الاقتصادية، والموارد البشرية، والشئون المالية، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية.

 

نائب المحافظ بني سويف يبحث آليات تنفيذ مشروع بحثي

أكد نائب المحافظ أهمية البحث، الذي يهدف إلى تقديم رؤية متكاملة لتحسين مستوى التنمية الاقتصادية المحلية، وفقا لرؤية مصر 2030 من خلال دعم التنمية المستدامة بإقليم شمال الصعيد، وخاصة محافظة بني سويف، مشيرًا إلى التزام المحافظة بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع البحثي. 

 

التنمية الاقتصادية بين العدالة المكانية والتنافسية العالمية

وخلال الاجتماع تمت مناقشة الآليات المرتبطة بالتخطيط المحلي، وتقديم مقترحات تتعلق بآليات جمع البيانات وإجراء الدراسات اللازمة لتحديد أولويات التنمية الاقتصادية في المحافظة، حث تم الاتفاق على عقد لقاءات مفتوحة بين فريق البحث ومسئولي المحافظة، بما يتضمن استبيانات وورش عمل لمناقشة كافة القضايا المتعلقة بالتخطيط المحلي، وآفاق تحقيق التنمية المستدامة على مستوى المراكز.

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