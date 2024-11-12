الوصايا العشر، لتثبيت وزنك دون زيادة بعد الرجيم

تثبيت الوزن، بعد الوصول إلى الوزن المطلوب، يعد من التحديات الكبيرة التي تواجه الكثيرات، بعد رحلة طويلة من الحمية الغذائية وممارسة التمارين الرياضية.

ولكن من المهم تعلم كيفية الحفاظ على الوزن الذي وصلنا إليه، لأن العودة إلى العادات الغذائية غير الصحية يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن مرة أخرى.



أهم النصائح لتثبيت الوزن بعد الرجيم

تثبيت الوزن

أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن تثبيت الوزن بعد الوصول إلى الوزن المطلوب، يحتاج إلى التزام واستمرار في اتباع نمط حياة صحي، بدلًا من اتباع حمية قصيرة المدى.

وأضافت الدكتورة مروة، أن العادات الصحية، مثل تناول الطعام المتوازن، والنشاط البدني، والنوم الجيد، وشرب الماء، ومراقبة الوزن، تعد أساسيات لنجاحك في الحفاظ على الوزن المثالي.

وتستعرض الدكتورة مروة، أهم النصائح، التي يمكنها أن تساعد في الحفاظ على جسمك الصحي وتجنب العودة إلى الوزن السابق.



1. المحافظة على نمط حياة صحي متوازن

المحافظة على الوزن لا تتطلب حمية صارمة، بل تعتمد على اتباع نمط حياة صحي ومتوازن يتضمن تناول الغذاء المتوازن والنشاط البدني. يوصى بالاستمرار في تناول كميات معتدلة من الطعام الصحي الذي يحتوي على البروتينات، والكربوهيدرات، والدهون الصحية، مع الحرص على تناول الألياف التي تعزز الشعور بالشبع.



2. تحديد أهداف صحية صغيرة ومستدامة

بدلًا من التركيز فقط على الوزن، من المهم تحديد أهداف صحية أخرى، مثل تحسين اللياقة البدنية أو زيادة القدرة على التحمل. يساعدك تحديد هذه الأهداف على التركيز على الجوانب الإيجابية من رحلتك الصحية، ويمنعك من التركيز الزائد على الوزن وحده.



3. التحكم في حجم الحصص الغذائية

تعد مراقبة حجم الحصص الغذائية من أفضل الطرق للحفاظ على الوزن المثالي. تناول كميات كبيرة من الطعام، حتى وإن كان صحيًا، يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن على المدى الطويل. يمكنك استخدام أطباق صغيرة وتجنب تناول الطعام أمام التلفاز أو أثناء العمل، حيث إن هذه العادات قد تؤدي إلى تناول كميات أكثر من اللازم.

4. مراقبة الوزن بانتظام

يساعد الوزن المنتظم في الكشف المبكر عن أي زيادة قد تحدث، ويتيح لك اتخاذ التدابير اللازمة قبل أن تزيد المشكلة. لا يجب أن يكون ذلك بشكل مفرط، لكن يكفي القيام بذلك مرة واحدة في الأسبوع للمتابعة والحرص على الحفاظ على الوزن المثالي.

5. تناول وجبات صغيرة منتظمة

يفضل تناول وجبات صغيرة متكررة بدلًا من ثلاث وجبات كبيرة. يساعد ذلك في الحفاظ على مستويات الطاقة والشبع طوال اليوم، ويقلل من احتمالية تناول الطعام بكميات كبيرة في وجبة واحدة. من المفيد تضمين وجبات خفيفة صحية مثل الفواكه والخضروات والمكسرات.

6. شرب كميات كافية من الماء

يعتبر شرب الماء جزءًا أساسيًا من أي نمط حياة صحي، فهو يساعد في تنظيم عملية التمثيل الغذائي ويساعدك على الشعور بالشبع. يوصى بشرب حوالي 8 أكواب من الماء يوميًا، ويمكنك تذكير نفسك بشرب الماء عن طريق وضع زجاجة قريبة منك طوال اليوم.

7. الالتزام بالنشاط البدني

يعتبر النشاط البدني جزءًا أساسيًا للحفاظ على الوزن. لا يتطلب الأمر ممارسة تمارين رياضية مكثفة، بل يمكن الاكتفاء بالمشي اليومي لمدة نصف ساعة أو ممارسة تمارين بسيطة تعزز اللياقة البدنية. يساعد النشاط البدني في الحفاظ على كتلة العضلات وتحفيز الأيض، مما يسهم في تثبيت الوزن.

إنقاص الوزن

8. النوم الجيد

النوم الجيد يساعد في تنظيم الهرمونات المسؤولة عن الجوع والشبع، وبالتالي يقلل من احتمالية الإفراط في تناول الطعام بسبب التعب أو القلق. يُفضل الحصول على 7-8 ساعات من النوم الليلي الجيد للحفاظ على جسم صحي.

9. إدارة التوتر والضغوط النفسية

التوتر قد يكون سببًا لتناول الطعام بكميات غير معتادة كردة فعل عاطفية. تعلم تقنيات إدارة التوتر مثل التنفس العميق أو ممارسة التأمل يساعد في الحد من الأكل العاطفي، ويحافظ على الوزن ضمن الحدود الصحية.

10. المرونة والتوازن

أخيرًا، الحفاظ على الوزن المثالي يتطلب مرونة وتوازن في العادات الصحية. يمكن تناول بعض الأطعمة المفضلة في المناسبات، ولكن بدون إسراف. تجنب الشعور بالذنب إذا تناولت شيئًا غير صحي، وركز على العودة إلى العادات الصحية في الوجبات التالية.