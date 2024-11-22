الجمعة 22 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

درجات الحرارة غدا السبت 23-11-2024 في مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس  ودرجات الحرارة غدا السبت  و من المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

 

بعد تحذيرات الأرصاد من طقس الأحد، نصائح اتبعيها مع أبنائك قبل النزول صباحا

الأرصاد الجوية: السيول ظاهرة خريفية وليست شتوية والمناطق الجبلية الأكثر عرضة.. منخفضي السودان الموسمي والبحر الأحمر وراء تشكلها.. وهذه حقيقة تأثرنا بظاهرتي النينو والنينا

الأرصاد الجوية: طقس مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلا  وفى الصباح الباكر  على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد،و على السواحل الشمالية

تحذير من الشبورة المائية على هذه الطرق


وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية  ومدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية  وشمال الصعيد.

 

وتنشط الرياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط معتدلة إلى مضطرب ويصل ارتفاع الامواج من 1.5:2.5 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس الغد أن حالة البحر الأحمر  تكون معتدلة ويصل ارتفاع الأمواج من 2:1.5 متر


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى   17 والعظمى 27

العاصمة الإدارية: الصغرى 15 والعظمى 27

6 أكتوبر: الصغرى 15 والعظمى 26

بنها: الصغرى 16 والعظمى  26

الإسكندرية: الصغرى 15 والعظمى 27

العلمين الجديدة: الصغرى 15 والعظمى 26

مطروح: الصغرى 16 والعظمى 25

سيوة: الصغرى 12   والعظمى 27

كاترين الصغرى 06 والعظمى 21

بورسعيد الصغرى 16 العظمى 25

الزقازيق: الصغرى 16 والعظمى 27

الإسماعيلية الصغرى 15 والعظمى  28

السويس: الصغرى 14 والعظمى 26

شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 28

الغردقة الصغرى 19 والعظمى 29

الفيوم: الصغرى 14  والعظمى 28

بنى سويف الصغرى 13 والعظمى 28

المنيا: الصغرى 13 والعظمى 28

أسيوط الصغرى 14 والعظمى 28

سوهاج الصغرى  14 والعظمى 29

الأقصر الصغرى 15 والعظمى 30

أسوان: الصغرى 15 والعظمى 30

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية  الأسبوع المقبل، اعتبارا من  يوم الأحد المقبل، وتتمثل التقلبات الجوية  فى انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3:4 درجات مئوية على أغلب الأنحاء، ويصاحب ذلك  نشاط للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه سيكون هناك اضطراب بحركة الملاحة البحرية بالبحر الأبيض المتوسط يوم الأحد المقبل حيث يصل ارتفاع الأمواج من 4:5 درجات مئوية وتصل سرعة الرياح من 60:85 كم فى الساعة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة درجات الحرارة غدا درجات الحرارة غدا السبت طقس الغد طقس الاحد درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية

مواد متعلقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت 23 -11 - 2024

درجات الحرارة اليوم الجمعة 22 -11- 2024 في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 22 - 11 - 2024

الأرصاد الجوية: السيول ظاهرة خريفية وليست شتوية والمناطق الجبلية الأكثر عرضة.. منخفضي السودان الموسمي والبحر الأحمر وراء تشكلها.. وهذه حقيقة تأثرنا بظاهرتي النينو والنينا

درجات الحرارة غدا الجمعة 22- 11- 2024 في مصر

انخفاض درجات الحرارة واضطراب حركة الملاحة، تحذير من طقس الأسبوع المقبل

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 22- 11- 2024

الأرصاد الجوية تكشف المناطق المهددة بالسيول خلال الخريف

الأكثر قراءة

الأمن يكشف تفاصيل التحفظ على الشيف الشربيني وابن زوجته في دهس عامل دليفري

أسعار الذهب اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024 (تحديث لحظي)

حبس نجل زوجة الشيف الشربيني في واقعة دهس عامل دليفري بالشيخ زايد

سعر الدولار في البنوك المصرية مساء اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024

كان آخر يوم عمل له قبل زفافه، مدير ضحية سيارة الشربيني يكشف تفاصيل صادمة عن الحادث (صور)

إمام عاشور يهدر ركلة جزاء للأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري

النيابة تبدأ التحقيق مع الشيف الشربيني وابن زوجته في دهس عامل دليفري بالشيخ زايد

طقس الغد، أمطار خفيفة ليلا على هذه المناطق

منوعات

المزيد

مصرع مسنة في حادث مأساوي بتركيا

امرأة تكسر احتكار الذكور لمهنة تصليح الساعات في العراق

كولا التمر، السعودية تطلق مشروبا جديدا من ثمار النخيل

لأول مرة، موسكو تستضيف مهرجان جزيرة العرائس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم الجمعة 22/11/2024

آخر تحديث لأسعار السكر اليوم الجمعة في الأسواق

بتخفيضات تصل لـ 50%، أسعار اللحوم والسلع الأساسية في سوق اليوم الواحد بحلوان (صور)

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، ليفربول مع ريال مدريد.. الأهلي أمام استاد أبيدجان.. الزمالك ضد بلاك بولز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وصايا الرسول لصحابته في كتب الأحاديث الصحيحة

النعيم الدائم، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لآيات من سورة الصافات

الإفتاء توضح حكم تحديد وقت معين بين الأذان والإقامة

المزيد
الجريدة الرسمية