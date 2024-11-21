الخميس 21 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

الأرصاد الجوية تكشف المناطق المهددة بالسيول خلال الخريف

سيول، فيتو
سيول، فيتو
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أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن السيول ظاهرة خريفية وتتكون فى المناطق ذات الطبيعة الجبلية لذلك تكون سلاسل جبال الأحمر وسيناء ومناطق من الصعيد الأكثر عرضة للسيول خلال موسم الخريف.

 

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منار غانم: السيول ظاهرة خريفية وليست شتوية

وأضاف غانم لـ “فيتو”، أن السيول ظاهرة خريفية وليس شتوية كما يعتقد البعض، حيث تتشكل السيول نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي أو امتداد منخفض البحر الأحمر، مع وجود منخفض جوى فى طبقات الجو العليا، وهذه المنخفضات تنشط أكثر خلال موسم الخريف، أما فصل الشتاء فيتسم بالأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، وقد تتكون السيول به ولكن قليلًا.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد أعلنت حالة الطقس غدًا الجمعة، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وعلى جنوب البلاد، مائل للبرودة  ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
 

 


الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى:  17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى:14
 
 

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