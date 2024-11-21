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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 22- 11- 2024

حالة الطقس
حالة الطقس
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها لـ حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وعلى جنوب البلاد،مائلا للبرودة  ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
 

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 21 - 11 - 2024

الأرصاد: أجواء مستقرة ومعتدلة نهارًا على كافة الأنحاء


الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

الأرصاد تعلن حالة الطقس ليلا 
 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى:  17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى:14


حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 

وكانت قد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة  اليوم الخميس متوقعة أن يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد،و على السواحل الشمالية.

 

درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية اليوم:

القاهرة: الصغرى 18 والعظمى 26

العاصمة الإدارية: الصغرى 15 والعظمى 26

6 أكتوبر: الصغرى 14 والعظمى 25

بنها: الصغرى 17 والعظمى  25

الإسكندرية: الصغرى 15 والعظمى 27

العلمين الجديدة: الصغرى 14 والعظمى 26

مطروح: الصغرى 15 والعظمى 27

سيوة: الصغرى 13   والعظمى 26

كاترين الصغرى 07 والعظمى 19

بورسعيد الصغرى 16 العظمى 25

الزقازيق: الصغرى 17 والعظمى 27

الإسماعيلية الصغرى 15 والعظمى  27

السويس: الصغرى 15 والعظمى 27

شرم الشيخ الصغرى 19 والعظمى 27

الغردقة الصغرى 18 والعظمى 28

الفيوم: الصغرى 14  والعظمى 26

بنى سويف الصغرى 13 والعظمى 26

المنيا: الصغرى 12 والعظمى 27

أسيوط الصغرى 12 والعظمى 26

سوهاج الصغرى  13 والعظمى 27

الأقصر الصغرى 14 والعظمى 28
 

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