أعراض وعلاجات صدفية الكوع بالمنزل والفرق بينها وبين الجفاف الشديد

صدفية الكوع هي حالة جلدية عبارة عن مناطق من الجلد السميك الملتهب والأحمر على المرفقين، ويمكن أن تتطور أيضًا في أجزاء أخرى من الجسم، مثل فروة الرأس أو الركبتين.

ويُعتقد أن حوالي 3٪ من السكان مصابون بالصدفية، ويمكن أن يصاب الأطفال والمراهقون بالصدفية، لكنها تحدث بشكل أساسي عند البالغين، برغم أن شكلها غير لطيف لكنها ليست خطيرة أو معدية.

النوع الأكثر شيوعًا من الصدفية على المرفقين هو الصدفية اللويحية، وقد يلاحظ المريض لويحات جلدية يتراوح عرضها من نصف بوصة إلى 4 بوصات، وقد تكون على المرفقين فقط، أو قد يرى لويحات في مناطق أخرى مثل الركبتين والظهر وأعلى الرأس، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

الفرق بين الكوع الجافة وصدفية الكوع

قد يكون من الصعب على المريض معرفة ما إذا كان يعاني من صدفية الكوع أو مجرد مرفقين جافين، وغالبًا ما يكون مظهرهما وملمسهما متشابهين للغاية، لكنهما ناتجان عن أشياء مختلفة تمامًا، وعندما يصاب بالصدفية، يكون لديه جهاز مناعي مفرط النشاط مما يسرع نمو خلايا الجلد، وعادة، تتساقط خلايا الجلد بعد حوالي شهر، ولكن مع الصدفية، يحدث ذلك كل ثلاثة أو أربعة أيام، وتتراكم هذه الخلايا على الجلد وتشكل اللويحات التي تسبب الصدفية.

من ناحية أخرى، يحدث جفاف المرفقين بسبب جفاف الجلد، ويحدث ذلك عندما يفقد الجلد الكثير من الماء، كما هو الحال في فصل الشتاء، وهو شائع أيضًا بين الأشخاص الذين يعيشون في مناطق ذات رطوبة منخفضة - وبالتالي رطوبة منخفضة.

يبدو أن المرفقين الجافين مختلفين قليلًا عن صدفية المرفق، إذا نظر المريض عن كثب إلى صدفية المرفقين، فسيرى خطوطًا دقيقة بسبب الجفاف، وسيكون هناك بعض التقشر وملمس خشن بشكل عام، وإذا كان لديه مرفقين جافين جدًا، فستكون هناك شقوق عميقة وربما حتى بعض النزيف، وقد تسبب المرفقين الجافين جدًا حكة، وقد تبدو وكأنها خام.

أسباب الصدفية في الكوع

ليس من الواضح تمامًا ما الذي يسبب الصدفية في الكوع. ولكن هناك ثلاث نظريات رئيسية:

جهاز المناعة، يتكون الجلد من ثلاث طبقات: البشرة، أو الطبقة العلوية؛ والأدمة، أو الطبقة الوسطى التي تحتوي على الكولاجين والأوعية الدموية؛ وطبقة داخلية من الدهون.

وتموت الخلايا الموجودة في البشرة وتتساقط كل يوم، ولكن عندما يصاب المريض بالصدفية، يتسبب جهاز المناعة في تراكم خلايا الجلد في البشرة بشكل أسرع مما يستطيع الجسم التخلص منها، وتبقى هذه الخلايا فوق الجلد وتسبب السماكة والقشور التي تأتي مع الصدفية، وكما تتمدد الأوعية الدموية في الأدمة، مما قد يتسبب في ظهور الطفح الجلدي باللون الأحمر.

الجينات، حوالي 40٪ من المصابين بالصدفية لديهم قريب مصاب بهذه الحالة أيضًا، وهناك العديد من الجينات التي يبدو أنها تجعل المريض أكثر عرضة للإصابة بالصدفية، ولكن لا يوجد اختبار وراثي لمعرفة ما إذا كان سيصاب بها بالتأكيد.

البيئة، قد تزيد بعض العوامل من احتمالية الإصابة بالصدفية، وتشمل هذه العوامل:

العدوى البكتيرية والفيروسية

الكحول

الأدوية مثل حاصرات بيتا لعلاج أمراض القلب أو الليثيوم لعلاج اضطراب نفسي.

التدخين

التوتر

إصابة الجلد

الطقس البارد

ويُعتقد أن هذه العوامل الثلاثة تعمل معًا لخلق العاصفة المثالية التي تسبب الصدفية في المرفق.

أعراض الصدفية في المرفق

من 80% إلى 90% من الأشخاص المصابين بالصدفية في المرفق يعانون من الصدفية اللويحية، وتشمل الأعراض:

بقع من الجلد السميك المرتفع الذي قد يكون مغطى بقشور بيضاء فضية

لويحات بأحجام مختلفة، وفي بعض الأحيان تتحد اللويحات الصغيرة معًا لتكوين لويحات كبيرة.

الحكة في مكان اللويحات، والخدش يزيدها سوءًا.

لويحات مماثلة في أجزاء أخرى من الجسم، مثل فروة الرأس أو الركبتين أو الظهر

ألم المفاصل أو التورم أو تصلبها. يعاني بعض الأشخاص المصابين بالصدفية في المرفق من حالة

ويمكن أن يصاب الأشخاص من جميع الأجناس والأعراق بالصدفية، ولكنها أكثر شيوعًا بين الأشخاص البيض مقارنة بالآسيويين أو اللاتينيين، ولكن قد يكون هذا بسبب التشخيص الخاطئ أو عدم التشخيص، لدى الأشخاص ذوي أنواع البشرة الداكنة، ومن بين هؤلاء الأشخاص.

العلاجات المنزلية للصدفية في المرفق

إذا كان الشخص يعاني من الصدفية في المرفق، فهناك بعض العلاجات المنزلية التي يمكن تجربتها للمساعدة في تخفيف الأعراض، و​يمكن غالبًا استخدامها في نفس وقت الأدوية الموصوفة.

حمض الساليسيليك، ويمكنك شراؤه بدون وصفة طبية على شكل شامبو أو غسول للجسم أو كريم، ويساعد على التخلص من الطبقة العليا من الجلد، وبالتالي إزالة قشور الصدفية.

قطران الفحم، ويبطئ النمو السريع لخلايا الجلد، ومتوفر بدون وصفة طبية كشامبو أو كريم أو زيت، ويمكنك وضعه على البشرة مرة أو مرتين في اليوم، والجانب السلبي هو أنه يمكن أن ينبعث منه رائحة كريهة ويلطخ البشرة والملابس.

مرطبات البشرة، يمكن أن تساعد المرطبات التي لا تستلزم وصفة طبية والتي تحتوي على الفازلين أو الكريمات السميكة الأخرى في تخفيف الحكة.

حمامات الشوفان، يساعد في تقليل الحكة والطفح الجلدي المصاحب لصدفية الكوع.

الصبار، تشير الأبحاث إلى أنه قد يساعد في تحسين احمرار وتقشر الصدفية، وتوصي مؤسسة الصدفية الوطنية بالبحث عن كريم يحتوي على 0.5% على الأقل من الصبار، يمكن وضعه حتى ثلاث مرات في اليوم.

خل التفاح، يستخدم بشكل أساسي لعلاج الصدفية في فروة الرأس، ولكن يمكنك استخدامه أيضًا لعلاج الصدفية في المرفق، توصي مؤسسة الصدفية الأمريكية باستخدام خل التفاح العضوي.

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