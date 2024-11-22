أخبار الاقتصاد اليوم، بدء صرف مرتبات نوفمبر 2024 الأحد المقبل، انخفاضات كبيرة في أسعار الطماطم بالأسواق، ارتفاع يصل لـ 2460 جنيهًا في أسعار الأسمدة بالأسواق

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

«صدمة للمزارعين» ارتفاع يصل لـ 2460 جنيهًا في أسعار الأسمدة بالأسواق

أسعار الأسمدة اليوم، سجلت أسعار الأسمدة ارتفاعا ملحوظًا في الأسواق؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الأسمدة في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أسعار الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في سعر الأسمدة، وتشمل سعر نترات النشادر العادي والمخصوص، إضافة إلى سلفات النشادر، إلى جانب سعر اليوريا العادي والمخصوص، وفقًا للبوابة الحكومية

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 20300 جنيه للطن، بارتفاع 975 جنيهًا عن سعرها السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

هذا العيار سجل 3200 جنيها، أسعار الذهب اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024

سعر جرام الذهب، استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات اليوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر 2024، حيث بلغ عيار 24 نحو 4270 جنيها للبيع، بحركة التعاملات في الأسواق المصرية، وفقًا لآخر تحديث.

اقرأ التالي: أسعار الجنيه الذهب في التعاملات المسائية

وترصد “فيتو” تحديثًا لحظيًّا لجميع أسعار الأعيرة في الصاغة أولًا بأول، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

الذهب - فيتو

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4270 جنيهًا للبيع

تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.

كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.

وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.

الذهب - فيتو

المصنعية وازى بتتحسب على جميع العيارات؟

وهناك مصنعية على الذهب بحسب العيارات المختلفة المتوفرة، حيث يشير العيار إلى نسبة الذهب الخالص في السبيكة مقارنة بإجمالي الوزن، فنجد العيار 24 يعني أن السبيكة تحتوي على 24 جزءا من الذهب الخالص من أصل 24 جزءًا، وهو العيار الأعلى والأنقى وتصنف السبائك حسب العيارات المختلفة مثل 24 قيراطًا، 22 قيراطًا، 18 قيراطًا.

16.3 مليون جنيه حصيلة البيع بجلسة المزاد العلنى يوم 21 نوفمبر 2024 لبضائع جمارك الدخيلة

تنفيذًا للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

حصيلة البيع بجلسة المزاد العلنى يوم 21 نوفمبر 2024 لبضائع جمارك الدخيلة

أقامت الإدارة العامة لجمارك المهمل والبيوع بالدخيلة برئاسة شعبان سعد مدير عام الإدارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية ووحدة متابعة المهمل جلسة بيع بالمزاد العلني أمس الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024 بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة، لبيع عدد من لوطات البضائع المتنوعة المهمل والراوكد المخزنة بميناء الدخيلة والساحات شملت أصنافًا متنوعة من البضائع العامة.

اسعار الذهب اليوم الجمعه اخر تحديث

ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة في الاسواق المحلية وفقا لاخر تحديث لها

أسعار الذهب اليوم الجمعة

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4302 جنيه، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3765 جنيهًا.

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3227 جنيهًا، وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 30120 جنيهًا.

حجم الإقبال على شراء الذهب

قال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية وأحد تجار الصاغة، إن الذهب فى العام الجارى 2024 كان الإقبال عليه ليس كبيرا وإنما متوسط، متوقعا أن تنتعش المبيعات مع بداية العام الجديد واحتفالات رأس السنة.

وأضاف السكرتير السابق للشعبة فى تصريحات خاصة، أن الذهب فى الأسواق المحلية خلال العام الجارى كمبيعات لم يكن كبيرا وإنما يعد متوسطا، وأن الأيام القليلة المقبلة على بداية العام من شأنها أن تؤدى إلى زيادة الطلب لكن مع بداية العام الجديد ونهاية العام الجارى.

بدء صرف مرتبات نوفمبر 2024 الأحد المقبل

مرتبات نوفمبر 2024 ، أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات نوفمبر 2024، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

جدول صرف مرتبات نوفمبر 2024

وأوضحت وزارة المالية بخصوص جدول صرف مرتبات نوفمبر 2024 أنه تم تحديد 5 أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها لشهر نوفمبر وما يتقاضونه بخلاف ذلك، و3 أيام من نوفمبر وديسمبر لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

وقال الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر نوفمبر بدءًا من 24 نوفمبر، والمتأخرات أيام 7، و10، و11 من الشهر نفسه.

موعد صرف مرتبات ديسمبر

كما أعلن بدء صرف مرتبات ديسمبر بدءًا من يوم 22 ديسمبر، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

سعر الدولار في البنوك المصرية مساء اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024

سعر الدولار ، يتواصل الحديث عن ارتفاعات متوقعة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، على الرغم من تأكيدات الحكومة بعدم وجود تخفيضات جديدة، وترك الأسعار لآليات العرض والطلب وترصد “ فيتو ” أولًا بأول حركة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه.

الدولار

الدولار بكام النهاردة؟

وشهد سعر الدولار استقرارا نسبيا اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024 بعد الارتفاعات الأخيرة وفق آخر تحديث في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية على مدار الساعة.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 49.62 جنيه للشراء و49.72 جنيه للبيع.

بعد موجة ارتفاعات، انخفاضات كبيرة في أسعار الطماطم بالأسواق، وشعبة الخضراوات توضح الأسباب والتوقعات المستقبلية

سجلت أسعار الطماطم انخفاضات ملحوظة اليوم في الأسواق الشعبية، لتعود إلى معدلاتها السعرية السابقة، قبل أزمة ارتفاع سعر الطماطم في الأسواق لأسعار قياسية في الشهور الماضية، التي وصل فيها سعر كيلو الطماطم إلى 30 جنيهًا لأول مرة على مدار السنوات الماضية.

أسعار الطماطم اليوم، فيتو

انخفاض أسعار الطماطم في السلاسل الغذائية

لم تقتصر الانخفاضات في أسعار الطماطم على الأسواق الشعبية، بل شملت أيضًا السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ التي وصل فيها سعر الطماطم إلى 45 جنيهًا خلال الشهور الماضية.

أسعار الطماطم اليوم، فيتو

فما هي أسعار الطماطم في الأسواق الشعبية والراقية بعد الانخفاضات الكبيرة، وأسباب انخفاضها والتوقعات المستقبلية لسعره؟

أسعار الطماطم اليوم، فيتو

أسباب انخفاض أسعار الطماطم في الأسواق

البداية مع أسباب انخفاض أسعار الطماطم في الأسواق، قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة؛ إن سعر الطماطم تراجع في الأسواق بالتزامن مع زيادة المعروض منها مع طرح إنتاجية العروة الجديدة في الأسواق.

خبيرة: الاسواق الخليجيه تنهي تعاملاتها الاسبوعية على تراجع

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أداء جلسه الخميس جلسه نهايه الاسبوع واداء الاسواق الخليجيه،والتي مالت للتواجد في المنطقه الحمراء.



ففي المملكه العربيه السعوديه



انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبه 0.22%وهي تقدر ب 26نقطة ليصل الي 11842نقطة وسط قيم تداول تقارب 6.5مليار ريال.



وفي الكويت



انخفض مؤشر الكويت 50بنسبه 0.09%وهي تقدر ب 6نقاط ليصل الي 6547نقطة بقيم تداولات تصل الي 45مليون دينار.



وفي الامارات



استقرت المؤشرات في المنطقه الحمراء، ففي دبي انخفض مؤشرالسوق بنسبه 0.91%وهي تقدر ب 4717 نقطة، كما امتد الانخفاض لمؤشر فوتسي ابوظبي حيث انخفض بنسبه 0.55%وهي تقدر ب 51نقطة ليصل الي 9355نقطة،باجمالي قيم تداول تجاوز 3مليار درهم للاسواق.

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