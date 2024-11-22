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خارج الحدود

اعتقال حارس أمن في السفارة الأميركية في أوسلو بتهمة التجسس لصالح روسيا وإيران

عناصر شرطة في النرويج،
عناصر شرطة في النرويج، فيتو

اعتقلت السلطات النرويجية رجل أمن يعمل في السفارة الأمريكية لدى أوسلو للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح روسيا وإيران.

وقالت الشرطة النرويجية، الخميس، إن الرجل، وهو مواطن نرويجي في العشرينيات من عمره، اعتقل في منزله الأربعاء.

وقضت محكمة الخميس بإمكانية احتجازه لمدة 4 أسابيع بشكل مبدئي، مع احتجازه انفراديا في الأسبوع الأول، بينما تجري الشرطة تحقيقاتها.

وقال توماس بلوم، محامي جهاز شرطة الأمن، لصحفيين إن "المتهم كان موظفا وحارس أمن في السفارة الأمريكية في أوسلو".

وأضاف بلوم أن الرجل كان متعاونا ويتحدث مع الضباط، وذكر أنه تمت مصادرة كمية "كبيرة" من المواد الرقمية.

وقال محامي الرجل المعتقل، جون كريستيان إلدن، إن موكله كان على اتصال بضباط مخابرات روس وإيرانيين.

وقال إلدن لـ"رويترز": "لقد أوضح مبررات اتصالاته مع عملاء مخابرات من روسيا وإيران، لكن من غير الواضح ما إذا كان لديه معلومات سرية قد تعني أن قوانين مكافحة التجسس يمكن أن تستخدم ضده".

وأضاف أن "التحقيقات الإضافية ستظهر ما إذا كان مذنبا بارتكاب جريمة أم لا".

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