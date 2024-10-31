الجمعة 01 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

جاسوس في تل أبيب، لحظة اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح الاستخبارات الإيرانية (فيديو)

الشرطة الإسرائيلية،
الشرطة الإسرائيلية، فيتو

نشرت وسائل إعلام عبرية، اليوم، مقطع فيديو يوثق لحظات مداهمة قوات من الاحتلال لمنزل مواطن إسرائيلي واعتقاله بتهمة التجسس لصالح إيران.

 

الشرطة الإسرائيلية تعتقل جاسوسا يعمل لصالح إيران 

وحصلت القناة 12 العبرية، على مقطع اعتقال الجاسوس الذي يعمل لصالح إيران من كاميرات المراقبة، حيث يمكن رؤية وصول أفراد الشرطة إلى المبنى في "رمات غان" لاعتقال المتهم.

وفي اللقطات التي التقطتها الكاميرات الأمنية في المبنى في "رمات غان"، تظهر قوات الأمن وهي تدخل المبنى بالسلاح، لاعتقال المتهم.

وقالت القناة الـ 12 إن الشاب المتهم بالتجسس، يدعى آشر بنيامين فايس، يبلغ من العمر 25 عامًا، وهو متزوج حديثًا وليس له أطفال.

آشر بنيامين فايس، كان سابقًا من اليهود المتشددين ضمن الطائفة "الحريدية" ودرس في الماضي الهندسة المدنية.

وقال خلال التحقيق معه: "لم أكن أعلم هوية الشخص الذي اتصل بي، ولم أعرف ذلك إلا بعد الاعتقال".

 

الإسرائيلي المتهم بالتجسس يزعم تضليل إيران 

وأضاف الشاب الإسرائيلي المتهم بالتجسس أنه "لم تكن لديه نية للإضرار بإسرائيل، وادعى أنه "لعب دورًا" وخدع الإيرانيين، وأنه تظاهر فقط بتنفيذ الأوامر التي أعطيت له.

الجاسوس الإسرائيلي آشر بنيامين فايس، فيتو
الجاسوس الإسرائيلي آشر بنيامين فايس، فيتو

وعلى سبيل المثال، طلب منه القيام بكتابة شعارات "جرافيتي"، قام بتصوير شعارات قديمة أو كتبها ثم محاها على الفور، وعندما طلب منه إلقاء أنابيب تحتوي على مسامير، وضع الأنابيب دون مسامير، وفق القناة.

وادعى الجاسوس الإسرائيلي، أيضًا أمام المحققين أنه لم يصور معهد وايزمان، بل صور من الخارج منزل فيزيائي يسكن في المجمع. 

وفسَّر فايس أنه كان يحاول متابعة فيزيائي وليس متابعة عالِم نووي، ولذلك ادعى أن التصوير الذي قام به لم يكن له هدف ذو قيمة أمنية عالية.

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