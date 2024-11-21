توقفي عن الحديث، اتصال على الهواء يمنع الخارجية الروسية من التعليق على حادث خطير (فيديو)

توقفي عن الحديث.. الجملة السابقة كانت فحوى اتصال هاتفي تلقته المتحدثة باسم الخارجية الروسية، من شخص مجهول، دفعتها لرفض التعليق على حادث عسكري كبير ضد أوكرانيا.

مجهول يمنع متحدثة الخارجية الروسية من التعليق

وفي التفاصيل، أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تلقت مكالمة هاتفية أثناء مؤتمر صحفي مباشر من شخصية "مجهولة" طلب منها عدم التعليق على التقارير التي تشير إلى أن روسيا أطلقت صاروخا باليستيا على أوكرانيا.

🚨⚡️ غير عادي: 😲



لحظة تلقي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مكالمة هاتفية غامضة عشوائية أثناء إحاطة صحفية مباشرة من رجل يوجه لها تعليمات بعدم التعليق على الهجمات بالصواريخ الباليستية على "يوجماش". pic.twitter.com/ritai0ZxcM November 21, 2024

وكانت كييف، قد قالت الخميس، إن روسيا أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات خلال هجوم على مدينة دنيبرو.

اتصال يمنع زخاروفا من التعليق على واقعة إطلاق صاروخ باليستي

وأثناء إجابة زخاروفا عن أسئلة الصحفيين في مؤتمر صحفي أسبوعي، تلقت اتصالا من رجل استخدم كلمة "ماش" بدلًا من ماريا، وطلب منها عدم التعليق على موضوع الصواريخ الباليستية.

وردا على سؤال حول المحادثة، قالت زاخاروفا إنها أثناء التحضير للمؤتمر طلبت من الخبراء توضيحات حول مواضيع معينة كما هي العادة.

ونقلت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الرسمية عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية قولها: "جاء الجواب خلال الإحاطة، وزارة الخارجية لا تعلق، لذا لا يوجد أي مؤامرة".

أعلنت أوكرانيا، فى وقت سابق اليوم الخميس، أن روسيا أطلقت صاروخًا عابرًا للقارات دون رأس نووية علي أراضيها.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وقع يوم الثلاثاء، مرسومًا بالموافقة على عقيدة نووية روسية محدثة، وهو الإجراء الذي اعتبره مراقبون ردًّا على صدور قرار أمريكي يسمح لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بصواريخ بعيدة المدى.

ووقع بوتين، الصيغة المحدثة لتعديلات العقيدة النووية، التي تحدد أساسيات سياسة روسيا في مجال الردع النووي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا