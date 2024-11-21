ما ينقصنا إلا الضربة النووية

نعم.. قنبلة نووية واحدة ويتغير جوهر الصراع الإنساني كله..المشهد الكوني كله مرعب ومنذر ومخيف. الحر غير المسبوق ونحن في خريف يرحل لاستقبال الشتاء، الأعاصير، والزلازل، الاجرام النازي الاسرائيلي بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني، نذر الحرب العالمية الثالثة على أرض أوكرانيا وروسيا، بل القارة الأوروبية. التواطؤ الغربي مع إسرائيل. النفاق الأمريكي الفاضح، ترسل مبعوثين للسلام، وترسل الذخائر والصواريخ لاسرائيل. وأعضاء الكونجرس بالشيوخ يعرقلون مشروع قانون لمنع بيع قنابل الموت لاسرائيل.يا للعار !

أحدث فصول الكارثة ما قرره العجوز الذاهل الذاهب بايدن بالسماح لأوكرانيا باستخدام الصواريخ الأمريكية أتاكمز بعيدة المدى ٣٠٠كيلو متر لضرب العمق الروسي، وفور ان فعلا لحقت به الدولتان التابعتان، بريطانيا وفرنسا، فسمحتا لاوكرانيا باستخدام صواريخهما ستورم شادو البريطانية وسكالب الفرنسية، بعيدة المدي لضرب قلب روسيا. حجة أمريكا أن روسيا استعانت بعشرين ألف جندى كورى شمالى، ورد بوتين علي الفور بتعديل نصوص العقيدة النووية الروسية لتسمح له برد نووى ربما تكتيكي لضرب مدن أوكرانية. ردت أمريكا بقاعدة في بولندا، قالت الاخيرة إنها ليست مزودة بأسلحة نووية. ردت روسيا بأن ظهور قوات للناتو على أرض أوكرانيا يعني بدء ضلوع حلف الأطلنطي في الحرب ضد روسيا، والاخيرة لن تقبل الهزيمة الاستراتيجية، ومن ثم تهيات كييف طوال نهار وليل أمس لهجوم جوى مكثف، وصفه مراقبون بأنه يحمل نوايا نووية، فاغلقت أمريكا واليونان وفرنسا واسبانيا وايطاليا سفاراتهم، وطلبت واشنطن من موظفيها النزول للمخابئ النووية.

في الوقت ذاته خرج زيلنسكي رئيس أوكرانيا دمية الغرب يعترف بأن استعادة شبه جزيرة القرم من قبضة الروس يتطلب التضحية بعشرات الألاف من الجنود وهو ما لن يفعله ! وحذر من أن خفض التسليح الأمريكي لقواته يعني خسارة الحرب، وردت بريطانيا وفرنسا بأنهما يبحثان توفير التمويل الأوروبي لكي تستمر الحرب. ألمانيا اتخذت موقفًا مختلفًا لأول مرة فهي رفضت موافقة بايدن علي ضرب العمق الروسي بالصواريخ الأمريكية بعيدة المدى.

هل يحارب بايدن.. بوتن ؟ أم يحارب غريمه ترامب ؟ هل يريد توريط الادارة الجمهورية الجديدة في حرب كبرى لا يستطيع معها ترامب تنفيذ وعوده الانتخابية بوقف نزيف المليارات من الدولارات تمنح لبائع متجول في شوارع واشنطن، يقصد زيلنسكي، ووقف الحرب في ٢٤ساعة ؟

هل تعرفون ماذا يعني وماذا يترتب على ضرب مدينة أوكرانية بقنبلة نووية تكتيكية، اي محدودة الانتشار، أي ميدانية ؟ إنها أشد هولا مما فعلته قنبلتان ذريتان بدائيتان بهيروشيما ونجازاكي في اليابان إبان الحرب العالمية الثانية.قضت القنبلتان في ثوان علي أكثر من مائتي ألف آدمي. وهل سيمت الغرب أم سيرد بالنووي ؟

هناك إشارات بأن إدارة الظل للرئيس المنتخب ترامب تقوم باتصالات عبر قنوات صامتة، للتهدئة مع موسكو، ومع اسرائيل بشأن لبنان أساسًا، لكن لاتزال صلاحيات بايدن لشن الحروب وتقديم السلاح والأموال نافذة ومستمرة حتى تسليم السلطة لترامب يناير القادم.

يذهب بايدن ويأتي ترامب، سبقهما أوباما، سبقهم بوش الابن … كلهم مجرمون في حق الشعوب الضعيفة والذليلة والتابعة.. تلك هي الحقيقة.

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