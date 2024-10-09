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خارج الحدود

روسيا تكشف شروط بدء محادثات سلام مع أوكرانيا

زاخاروفا، فيتو
زاخاروفا، فيتو

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء،‭‭ ‬‬إنه من المستحيل تحقيق سلام عادل في أوكرانيا إذا فقدت حيادها بالانضمام إلى تكتل مثل حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة.

 

شرط محادثات السلام مع روسيا

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن محادثات السلام لن تبدأ إلا إذا وافقت أوكرانيا على التخلي عن مساحات شاسعة من الأراضي، التي أعلنت روسيا ضمها وإذا توقفت عن مساعيها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وفي تعليقات حول تقارير تفيد بأن الغرب يناقش خيارا يشمل انضمام أوكرانيا إلى الحلف مقابل قبول كييف للسيطرة الروسية على أراض أوكرانية، قالت زاخاروفا إن تحقيق سلام عادل في أوكرانيا سيكون مستحيلا بدون ضمان أن أوكرانيا في وضع محايد وغير منحاز.

وأضافت أن ما تصفه روسيا بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا هو رد فعل على توسع الحلف شرقا.

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الخارجية الروسية الرئيس الروسي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أوكرانيا

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