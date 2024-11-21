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خارج الحدود

سرايا القدس تقصف تجمعا لجنود وآليات الاحتلال بمخيم جباليا

سرايا القدس، فيتو
سرايا القدس، فيتو

أعلنت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الفلسطينية- اليوم الخميس، أن مقاتليها قصفوا بقذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات العدو الإسرائيلي بمحيط نادي خدمات جباليا وسط مخيم جباليا.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية قوامها 15 جنديا في بيت لاهيا، وأجهزوا عليهم من المسافة صفر.

القسام تشتبك مع قوة إسرائيلية في بيت لاهيا

ويوم أمس الأربعاء، بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد من اشتباك مقاتليها مع جنود وآليات إسرائيلية في محور التوغل وسط بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

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ووثق مقطع الفيديو عملية استهداف دبابة "ميركافا" قرب مقر "الجمعية الإسلامية" بقذيفة "الياسين 105" المضادة للدروع.

القسام تستهدف قوة إسرائيلية تحصنت بأحد المنازل

كما بثت القسام أيضا لقطات توثق استهداف قوة إسرائيلية تحصنت بأحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد قرب المكان ذاته، أعقبها إطلاق مكثف للنار من عناصر "القسام" صوب جنود إسرائيليين ترجلوا بين المنازل في منطقة الجواني وسط بيت لاهيا.

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سرايا القدس حركة الجهاد الفلسطينية جباليا بيت لاهيا كتائب القسام

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