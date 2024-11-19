الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

سرايا القدس تعلن السيطرة على 3 طائرات مسيرة إسرائيلية

حزب الله
حزب الله

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها تمكنت من السيطرة على ثلاث طائرات مسيرة إسرائيلية، أثناء تنفيذها مهام استخبارية في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل اختراقا للقدرات العسكرية الإسرائيلية.

 

حزب الله يعلن عن تنفيذ عدة هجمات صاروخية ضد الاحتلال

وفي سياق متصل، أعلن حزب الله اللبناني، عن تنفيذ عدة هجمات صاروخية، حيث استهدف برشقة صواريخ مستوطنتي "معالوت ترشيحا" و"غورن" شمال فلسطين المحتلة.

كما أكد حزب الله، استهداف منطقة "الكريوت" الواقعة شمالي مدينة حيفا، ضمن تصعيد واضح للعمليات العسكرية في المنطقة.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات على مختلف الجبهات، حيث تتواصل الاشتباكات والهجمات المتبادلة بين الأطراف وسط تحذيرات من توسع دائرة المواجهة.

 

تحذيرات من كارثة تهدد القطاع الصحي فى غزة

فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة أن القطاع الصحي يعيش مرحلة كارثية غير مسبوقة، نتيجة تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية، مناشدة المجتمع الدولي للتحرك العاجل لإنقاذ الواقع الإنساني المتدهور.

وأكدت الوزارة أن قوات الاحتلال استهدفت مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، مشيرة إلى أن القصف أسفر عن مقتل عائلات طواقم طبية تعمل في المستشفى، ما يزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية ويعرقل تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

ودعت وزارة الصحة الجهات الدولية والمنظمات الإنسانية إلى التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية الطواقم الطبية والمنشآت الصحية.

بيان عاجل من حزب الله لإعلان تأجيل كلمة نعيم قاسم

سرايا القدس تقصف مربض المدفعية الإسرائيلية بصواريخ 107


 

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