سرايا القدس تقصف مربض المدفعية الإسرائيلية بصواريخ 107

أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عن قصف مربض المدفعية الإسرائيلية بموقع "فجة" العسكري بصواريخ 107.

سرايا القدس تدمر آلية عسكرية صهيونية في بيت لاهيا



وقالت سرايا القدس إنها "دمرت آلية عسكرية صهيونية قرب الدوار الغربي ببيت لاهيا شمالي قطاع غزة بتفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار من نوع ثاقب".

ويوم الجمعة الماضية أعلنت سرايا القدس، أنها دمرت آلية إسرائيلية من نوع ميركافا بتفجير عبوة ثاقب شديدة الانفجار في شارع الشيماء شمال بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

سرايا القدس تستهدف دبابة إسرائيلية في غزة

وقالت سرايا القدس في بيانها إنها قصفت بالاشتراك مع كتائب المجاهدين مقر قيادة وسيطرة في محور نتساريم برشقة صاروخية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ