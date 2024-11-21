جامعة القناة تُنظّم برامج تدريبية لتعزيز القيم الأخلاقية للطلاب بالإسماعيلية (صور)

نظّمت إدارة تدريب أفراد المجتمع بجامعة قناة السويس بالتعاون مع إدارة المشروعات البيئية برنامجا تدريبيا بعنوان "القيم الأخلاقية ودورها في تنمية المجتمع"، استهدف 32 طالبا وطالبة من طلاب مدارس الإسماعيلية.

ويرعى البرامج التدريبية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. وبإشراف الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية.

جانب من فعاليات البرنامج،فيتو

جانب من فعاليات البرنامج، فيتو

محاور البرامج وأهدافها

تناول البرنامج عددًا من المحاور الهادفة إلى ترسيخ القيم الإيجابية لدى المشاركين، مثل مفهوم القيم، أهميتها، خصائصها، مصادرها، كيفية غرسها، وآليات مواجهة السلوكيات الفردية السلبية.

جانب من فعاليات البرنامج،فيتو

برنامج المحاضرة

قدّمت المحاضرة الدكتورة نشوة سعد محمد بسطويسي، أستاذ أصول التربية بـجامعة قناة السويس.

وتناولت خلال المحاضرة الحديث عن مفهوم القيم بوصفها أساسا لتنمية السلوك الإيجابي، مثل الانتماء، الولاء، الصدق، الأمانة، التعاون، وحب الوطن، وأهمية القيم في تنمية المجتمع ومواجهة السلوكيات السلبية.

جانب من فعاليات البرنامج،فيتو

الحديث عن القيم

كما تم تسليط الضوء على خصائص القيم، باعتبارها مكتسبة، متجددة، مستمرة، وقابلة للتعديل، ومصادرها الرئيسية التي تشمل الدين، الأسرة، والمجتمع.

أشارت المحاضرات إلى أهمية غرس القيم من خلال قدرة الفرد على تبنيها بناءً على إيمانه، ثقافته، ونشأته، مع توضيح عملية غرس القيم كعملية يتبنى فيها الفرد مجموعة من القيم التي لم يكن يتبناها من قبل.

تم تنظيم البرنامج بإشراف المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، وأحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

ولاقى البرنامج تفاعلا إيجابيا من الطلاب، مع إشادة بمحتواه وأهميته في دعم تنمية الشخصية وبناء مجتمع قائم على القيم والأخلاق.

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