الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يوجَّه بتطوير القرية الأولمبية (صور)

جانب من جولة المحافظ
جانب من جولة المحافظ بالقرية،فيتو

وجَّه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتطوير القرية الأولمبية والتي تعد صرح رياضي وفندقي  تحت إدارة محافظة الإسماعيلية، وتقديم كافة سُبل الدعم لها لتعود لسابق عهدها رائدة في مجال السياحة الرياضية وسياحة المؤتمرات. 

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أبرز الأعمال التي تم إنجازها 

حيث تم رفع كفاءة البلدورات بالقرية الأوليمبية وتركيب ٢٠٠ م بلدورة ودهان البلدورات والأرصفة، رفع كفاءة الأعمدة الموجودة من صيانة ودهانات، رفع كفاءة المسطحات الخضراء بالتعاون بين جهاز التطوير والتجميل والقرية الأوليمبية. 

جانب من جولة المحافظ بالقرية،فيتو
جانب من جولة المحافظ بالقرية،فيتو
جانب من جولة المحافظ بالقرية،فيتو
جانب من جولة المحافظ بالقرية،فيتو

رفع المخلفات 

 كما تم رفع المخلفات الموجودة في القرية بالكامل بواسطة معدات مركز ومدينة الإسماعيلية، وإصلاح وصيانة الأعمدة الكهربائية بواسطة فنيين وسيارات مركز ومدينة الإسماعيلية، كما تمت أعمال النظافة العامة بواسطة أفراد القرية الأوليمبية.  

 

توجيهات باستمرار خطط العمل 

ووجَّه محافظ الإسماعيلية باستمرار خطط التطوير بجميع مكونات القرية حتى تستعيد طاقاتها الكاملة للعمل.  

جانب من جولة المحافظ بالقرية،فيتو
جانب من جولة المحافظ بالقرية،فيتو
جانب من جولة المحافظ بالقرية،فيتو
جانب من جولة المحافظ بالقرية،فيتو

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الإسماعيلية اليوم لاعمال التطوير الجارية بالقرية الاوليمبية. 

 

معلومات عن القرية الأوليمبية بالإسماعيلية 

‏وتعد القرية الأوليمبية منشأة رياضية اجتماعية ترفيهية ثقافية، تتبع حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة.  

 

ومن الجدير ذكره، أن ‏القرية الأوليمبية تقع على بعد ٧ كم جنوب محافظة الإسماعيلية، على طريق القناة بمنطقة جبل مريم، وقد أُقيمت القرية على ربوة عالية تطل على قناة السويس على مساحة ٢٤ فدانًا منها، حوالي ١٦٠٠٠ متر مربع من المساحات الخضراء 

جانب من جولة المحافظ بالقرية،فيتو
جانب من جولة المحافظ بالقرية،فيتو
جانب من جولة المحافظ بالقرية،فيتو
جانب من جولة المحافظ بالقرية،فيتو

وتضم القرية: عدد ١٤٠ غرفة فندقية منها ٢٠ غرفة مفردة، ١٢٠ غرفة مزدوجة ‏، ٢ مطعم يتسع لعدد ٢٥٠ فرد، ‏ملعب كرة قدم رئيسي بالمواصفات القانونية ومزود بالأضواء الكاشفة، ‏ملعب كرة قدم فرعي، ‏صالة مغطاة متعددة الأغراض، مكيفة الهواء.

جانب من جولة المحافظ بالقرية،فيتو
جانب من جولة المحافظ بالقرية،فيتو
جانب من جولة المحافظ بالقرية،فيتو
جانب من جولة المحافظ بالقرية،فيتو

بالإضافة إلى صالة چيمانزيوم مزودة بالأجهزة الرياضية، ‏ساونا وبخار (رجالي- حريمي)، ‏حمام سباحة أوليمبي مغطى ‏قاعة اجتماعات رئيسية تتسع لعدد ٢٥٠ فرد وأخرى فرعية تتسع لعدد ١٢٠ فرد، ‏عدد اثنين ملعب إسكواش، و‏مسجد للصلاة. 

جانب من جولة المحافظ بالقرية،فيتو
جانب من جولة المحافظ بالقرية،فيتو
جانب من جولة المحافظ بالقرية،فيتو
جانب من جولة المحافظ بالقرية،فيتو

و قامت القرية باستضافة أحداث وفعاليات هامة على مدار السنوات الماضية، منها أحداث رياضية ومعسكرات لمنتخبات عربية ومصرية، بالإضافة إلى العديد من المؤتمرات وورش العمل، كما استضافت القرية وفود المحافظة في المهرجانات التي تقام على أرض المحافظة.
 

جانب من جولة المحافظ بالقرية،فيتو
جانب من جولة المحافظ بالقرية،فيتو
جانب من جولة المحافظ بالقرية،فيتو
جانب من جولة المحافظ بالقرية،فيتو
جانب من جولة المحافظ بالقرية،فيتو
جانب من جولة المحافظ بالقرية،فيتو
جانب من جولة المحافظ بالقرية،فيتو
جانب من جولة المحافظ بالقرية،فيتو

 

 

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