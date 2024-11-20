إعدام 3 طن مخلل وغلق مصنع غير مرخص في الإسماعيلية (صور)

تابع اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، جهود مديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية في استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، وتكثيف المرور على أماكن تداول الأغذية بكافة مدن المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

ضبط وإعدام 3 طن أغذية

ومن جانبها أعلنت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، عن ضبط وإعدام 3 طن أغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

نتائج الحملة

وأوضحت أنه تم إعدام 3 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتشمل 55 شيكارة ملح بإجمالي وزن 2750 كيلو، و11 برميل مخللات وزن الواحد 120 كيلو بإجمالي وزن 1440 كيلو جرام.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

تنفيذ قرار النيابة العامة

وتابعت أن ذلك جاء تنفيذًا لقرار النيابة العامة بإعدام المضبوطات السابق التحفظ المؤقت عليها بمعرفة مكتب مراقبة الأغذية بالقصاصين، حيث تم سحب عينات من المضبوطات، ووردت النتيجة بعدم مطابقتها وتم تحرير محضر الجنحة، وغلق المنشأة غلق إداري وذلك لوجود خطر داهم في المنشأة.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

وأشارت الدكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي، أن الضبطية تمت بالتنسيق بين مكتب مراقبة الأغذية بالقصاصين ورئاسة مجلس ومدينة القصاصين، وإدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

يأتي ذلك متابعةً للحملات المستمرة التي تنفذها إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والإدارات الصحية على مستوى المحافظة؛ لضمان تقديم غذاء آمن وصحي لمواطني محافظة الإسماعيلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا