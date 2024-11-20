الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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محافظات

ضبط مركز طبي بدون ترخيص وإنذارات بالغلق لـ120 منشأة طبية بالإسماعيلية (صور)

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

تابع اللواء كرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية الشئون الصحية بالمحافظة وحملات إدارة العلاج الحر التفتيشية، وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من ترخيصها ومطابقتها للإشتراطات الصحية؛ حفاظًا على سلامة وأرواح المترددين على المنشآت الطبية الخاصة. 

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تنفيذ خطة المديرية 

يأتي ذلك ضمن خطة مديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية بمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين فى القطاع الخاص وفقًا للمعايير والاشتراطات المطلوبة، وتفعيلًا للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان". 

 

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

نتائج حملات العلاج الحر 

ومن جانبها، أعلنت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن إدارة العلاج الحر تمكنت من ضبط مركز للنساء والتوليد يعمل بدون ترخيص بمدينة الإسماعيلية بالمخالفة للمادة ١و ٢ من قانون ٥١ لسنة ٨١، وتم عمل إثبات حالة لمخالفات الترخيص واشتراطات مكافحة العدوى التي تم رصدها بالمركز  ومن بينها وجود عمالة غير مؤهلة، عدم وجود ترخيص تداول نفايات، عدم مطابقة غرف النفايات لاشتراطات مكافحة العدوى، عدم اتباع سياسات مكافحة العدوى في التعقيم وبالمكان، عدم فصل النفايات، وجود صدأ على بعض الآلات، كما تم تحريز الأدوية من خلال هيئة الدواء وفحصها وعمل محضر بها.  

 

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

 

 

فريق حملة العلاج الحر 

وأشارت إلى أن الحملة تمت برئاسة الدكتورة هبة طه وتضم في عضويتها دكتورة نهال أحمد ودكتورة شيماء سعيد أعضاء العلاج الحر، وبالتنسيق مع إدارة النفايات الخطرة وإدارة مكافحة العدوى وبالتعاون مع دكتورة ولاء حسانين ودكتورة ساندي إبراهيم من هيئة الدواء المصرية. 

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

تنظيم العديد من الحملات 

وأوضحت وكيل وزارة الصحة أنه خلال الفترة من منتصف سبتمبر الماضي تم عمل العديد من الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية الخاصة على مستوى المحافظة، أسفرت تلك الحملات عن تحرير ٧٠ محضر إثبات حالة للمنشات الغير مرخصة والتي يوجد بها مخالفات لاشتراطات التراخيص ولاشتراطات مكافحة العدوى وجارى استصدار قرارات غلق. 

 

اجمالى المنشآت التي تم انذارها 

كما تم إنذار عدد ٥٠ منشاة مرخصة وبها بعض المخالفات التي يمكن تلافي السلبيات بها خلال مدة محددة ومنها مركز غسيل كلوي، ثلاثة مستشفيات خاصة، حضَّانة للأطفال المبتسرين، مركزين أشعة، مركز لجراحات العيون، مركز جراحة عامة، ٤ مراكز للنساء والتوليد، عيادتين أسنان، مركزين علاج طبيعي، وعيادات لتخصصات مختلفة.

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الاسماعيلية بالاسماعيلية صحة الاسماعيلية ادارة العلاج الحر منشات طبية مركز للنساء والتوليد

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