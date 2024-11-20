افتتاح معرض المواهب الطلابية بكلية الألسن بجامعة القناة (صور)

افتتح الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، معرض المواهب الطلابية الذي نظمته كلية الألسن، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، ودعم وإشراف الدكتور صفوت عبد المقصود، عميد الكلية.

إشادة بالمعروضات داخل المعرض

وأشاد الدكتور عبد النعيم بالأعمال، التي شملت مشغولات يدوية، أعمالا فنية، وأطباقا من الحلوى والمأكولات.

جانب من فعاليات المعرض،فيتو

جانب من فعاليات المعرض،فيتو

وأعرب عن اعجابه بالمستوى الذي أظهره الطلاب من مختلف أقسام الكلية، مؤكدًا على أهمية هذه الأنشطة في تعزيز الجانب الإبداعي والعملي لدى الطلاب.

دعم الأنشطة الطلابية

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بمناسبة افتتاح معرض المواهب الطلابية بكلية الألسن، أن الجامعة تسعى دائما لدعم طلابها في كافة المجالات.

جانب من فعاليات المعرض،فيتو

جانب من فعاليات المعرض،فيتو

مشيرا إلى أن الأنشطة الطلابية تلعب دورا أساسيا في تنمية مهارات الطلاب وتعزيز روح الابتكار لديهم.

وأضاف "مندور" أن الجامعة تلتزم بتوفير بيئة مُحفزة للإبداع، تُمكن الطلاب من إبراز مواهبهم والعمل على تطويرها بما يساهم في بناء شخصيتهم المتكاملة.

فرصة ذهبية لتسليط الضوء على مواهب الطلاب

وأوضح الدكتور صفوت عبد المقصود، أن المعرض يمثل فرصة ذهبية لتسليط الضوء على مواهب الطلاب وإبداعاتهم، مشيرا إلى أن الكلية تعمل على تقديم الدعم المستمر لهم من خلال وحداتها المتخصصة.

جاء المعرض بإشراف الدكتور طارق أبو الميلة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومدير وحدة الدعم الأكاديمي، وبإشراف تنفيذي الدكتورة هنادي عادل، المدير التنفيذي للوحدة، والدكتورة سارة عبد الرحمن، منسق لجنة الموهوبين والمتفوقين.

ويُعد هذا المعرض خطوة ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها جامعة قناة السويس لتعزيز مهارات طلابها وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم في بيئة داعمة للإبداع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا