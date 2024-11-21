الخميس 21 نوفمبر 2024
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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع الجمبري والبوري وانخفاض البلطي في سوق العبور

أسعار الأسماك والجمبري
أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس، فيتو

أسعار الأسماك اليوم، سجلت  أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 في سوق العبور للجملة.

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أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس، فيتو

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس

 «فيتو» تستعرض سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، في السطور التالية:

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أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس، فيتو
  • تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 69 إلى 75 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 66 إلى 68 جنيهًا للكيلو، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 160 إلى 260 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر بياض أملس بلدي من 100 إلى 150 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بياض أملس مزارع من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر مكرونة خليجي من 75 إلى 80 جنيها للكيلو، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر مكرونة سويسي من 75 إلى 105 جنيهات للكيلو.
  • تراوح سعر برانيس إسكندراني من 75 إلى 105 جنيهات للكيلو، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 70 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 180 إلى 300 جنيه، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
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أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس، فيتو

سعر السبيط والكابوريا والمرجان والجمبري

  1. تراوح سعر كيلو السبيط، من 180 إلى 300 جنيه، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 120 جنيهًا، بانخفاض 15 جنيهًا عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كيلو مرجان ممتاز من 160 إلى 240 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو مرجان وسط من 100 إلى 150 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو بربون ممتاز من 190 إلى 290 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  7. تراوح سعر كيلو بربون وسط من 100 إلى 170 جنيهًا.
  8. تراوح سعر كيلو سمك دنيس من 90 إلى 245 جنيهًا، بارتفاع 15 جنيهًا عن سعره السابق.
  9. تراوح سعر الجمبري من 175 جنيهًا إلى 620 جنيهًا للكيلو حسب الحجم، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
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أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس، فيتو

سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس

  • تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 175 جنيهًا حسب الحجم، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر سمك شعور من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك مازليا من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك وقار من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر سمك قاروص من 150 إلى 350 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك باغة من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.
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أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والبياض في سوق العبور

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أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء في سوق العبور

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