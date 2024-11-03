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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يسجل 84 جنيها في سوق العبور

أسعار الأسماك والجمبري
أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأحد، فيتو

سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024 في سوق العبور للجملة.

 

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أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأحد، فيتو

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الأحد

«فيتو» تستعرض  سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024، في السطور التالية:

  • تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 82 إلى 84 جنيهًا.
  • تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 78 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 150 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر مكرونة سويسي من 90 إلى 190 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 70 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 180 إلى 300 جنيه.
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أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأحد، فيتو

سعر السبيط والكابوريا والمرجان والجمبري

  1. تراوح سعر كيلو السبيط، من 180 إلى 300 جنيه.
  2. تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 145 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو مرجان من 170 إلى 270 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
  5. تراوح سعر الجمبري من 170 جنيهًا إلى 700 جنيه للكيلو حسب الحجم.
  6. تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 160 جنيهًا حسب الحجم.
  7. تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  8. تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  9. تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 100 جنيه للكيلو.
  10. تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.
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أسعار الأسماك اليوم، الكابوريا تسجل 145 جنيهًا في سوق العبور

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أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الجمعة

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