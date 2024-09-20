تعرف على مضاعفات وعلاج تلف الغضروف المفصلي

الغضروف هو نسيج ضام يوجد في مناطق عديد من أجزاء الجسم، وعلى الرغم من أنه مادة صلبة ومرنة، إلا أنه من السهل نسبيًا إتلافه، في الحالات الشديدة، يمكن أن تنكسر قطعة من الغضروف.

يعمل هذا النسيج المطاطي الناعم كوسادة بين عظام المفاصل، ويعاني الأشخاص المصابون بتلف الغضروف عادةً من آلام المفاصل وتيبسها والتهابها (تورمها)، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

أعراض تلف الغضروف

يعاني المرضى المصابون بتلف الغضروف في المفصل، مما يلي:

الالتهاب - تتورم المنطقة وتصبح أكثر دفئًا من أجزاء أخرى من الجسم وتكون حساسة ومؤلمة.

تيبس.

تقييد نطاق الحركة - مع تقدم الضرر، لن يتحرك الطرف المصاب بحرية وسهولة.

يحدث تلف الغضروف المفصلي غالبًا في الركبة، ولكن يمكن أن تتأثر أيضًا مفصل الكوع والمعصم والكاحل والكتف والورك.

في الحالات الشديدة، يمكن أن تنكسر قطعة من الغضروف، وقد يصبح المفصل مغلقًا، وقد يؤدي هذا إلى نزيف في المفصل؛ وقد تصبح المنطقة متكتلة ومظهرها كدمات.

أسباب تلف الغضروف

الضربة المباشرة - إذا تعرض المفصل لصدمة شديدة، ربما أثناء السقوط السيئ أو حادث سيارة، فقد يتضرر الغضروف، ويتعرض الرياضيون لخطر أكبر للإصابة بتلف المفاصل، وخاصة أولئك الذين يشاركون في الرياضات عالية التأثير مثل كرة والمصارعة.

التآكل والتلف - يمكن أن يتلف المفصل الذي يتعرض لفترة طويلة من الإجهاد، والأفراد الذين يعانون من السمنة أكثر عرضة لتلف ركبتهم على مدى فترة 20 عامًا مقارنة بشخص ذي وزن طبيعي، وذلك ببساطة لأن الجسم يتعرض لدرجة أعلى بكثير من الإجهاد البدني، ويُعرف الالتهاب والانهيار وفقدان الغضروف في المفاصل في النهاية باسم هشاشة العظام.

قلة الحركة - تحتاج المفاصل إلى الحركة بانتظام لتظل صحية، وتزيد فترات الخمول أو عدم الحركة الطويلة من خطر تلف الغضروف.

علاج تلف الغضروف

العلاج غير الجراحي – يستجيب بعض المرضى بشكل جيد للعلاج المحافظ، والذي قد يشمل تمارين خاصة، وأدوية مضادة للالتهابات غير الستيرويدية، وأحيانًا حقن الستيرويد.

قد تشمل التمارين العلاج الطبيعي أو برنامج يمكن للمريض القيام به في المنزل، وإذا لم يكن الضرر واسع النطاق، فقد يكون هذا كل ما يحتاجه المريض.

الجراحة – يحتاج المرضى الذين لا يستجيبون للعلاج المحافظ إلى الجراحة، وهناك العديد من الخيارات الجراحية، اعتمادًا على عدد من العوامل، والتي تشمل عمر ومستوى نشاط المريض، ومدى حجم الآفة، ومدة حدوث الإصابة.

تتضمن الخيارات الجراحية:

التنظيف

تحفيز النخاع

الفسيفساء

زرع الخلايا الغضروفية الذاتية

مضاعفات تلف الغضروف

إذا تُرِكَ المفصل دون علاج، وخاصة إذا كان مفصلًا يتحمل وزنًا، مثل الركبة، فقد يتضرر في النهاية لدرجة أن الشخص لا يستطيع المشي، وبصرف النظر عن عدم القدرة على الحركة، فقد يزداد الألم سوءًا ببطء.

ويمكن أن تتطور جميع عيوب الغضروف المفصلي الصغيرة في النهاية إلى هشاشة العظام إذا تم منحها الوقت الكافي.