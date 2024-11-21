تنفيذي الفيوم يوافق على مد خطوط الغاز الطبيعي بالقرى وإنشاء مدرسة

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عُقد بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

وشهد الاجتماع عرض كتاب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المتضمن موافقة الوزارة على إقامة مدرسة تعليم أساسي على مساحه 15 قيراطًا، تبرع من أحد المواطنين، بحوض محمد بك رقم 35 بقرية السلام التابعة لمنية الحيط مركز اطسا، وقد وافق المجلس على إقامة المدرسة.

كما وافق المجلس التنفيذي على مذكرة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالفيوم، بشأن الطلب المقدم من أهالي قرية أبو شنب والقرى المجاورة بمركز أبشواي، لضم مساحة 8 قراريط لتوسعات مدرسة علي بن أبي طالب، والموافقة على مذكرة شركة الفيوم للغاز الطبيعي، بشأن تنفيذ 3 خطوط غاز طبيعي صلب بضغط 70 بار، لتغذية قرى محافظة الفيوم، ضمن مبادرة "حياة كريمة".

إقامة حوار مجتمعي لقري المطروح تغيير اسمائها

كما قرر المجلس إرجاء عرض محضر لجنة مسميات القرى والشوارع، وشدد المحافظ على ضرورة تنظيم جلسة حوار مجتمعي بالقرى المستهدف تغيير أسمائها، ثم إحالة جميع الحالات إلى الجهات الأمنية لعمل استطلاع أمني، قبل العرض على جلسة المجلس التنفيذي.

تكثيف الحملات علي سيارات الأجرة وسيارات النقل الجماعي

ووجه محافظ الفيوم، بتكثيف حملات إدارة المواقف والنقل الجماعي، ومباحث المرور، على المواقف وسيارات الأجرة الجديدة التي تم ترخيصها لتيسير الحركة المرورية والتخفيف على الركاب بمختلف مراكز وقرى المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال السيارات المخالفة التي لا تلتزم بالتواجد بمواقف السيارات، ووقفها، وإلغاء تراخيصها.

ووجه محافظ الفيوم، مدير المواقف، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، لدراسة مطلب عدد من المواطنين بشأن مد خط سير سيارات السرفيس بشارع جمال عبد الناصر إلى أول تقاطع بعد مستشفى الحياة.

مخاطبة الأوقاف لإعادة النظر في القيمة الإيجارية لدور المناسبات بالمساجد

كما وجه المحافظ، مدير مديرية الأوقاف، بمخاطبة الوزارة لإعادة النظر في القيمة الإيجارية المقررة لاستخدام دور المناسبات الملحقة بالمساجد، للتيسير على المواطنين.

وفيما يتعلق بمشكلة عدم شحن كروت الكهرباء لعدد من المساجد، بسبب وجود مديونيات لشركة الكهرباء، وجه المحافظ، وكيل وزارة الكهرباء، بإعداد حصر بهذه المديونيات وإرسالها إلى مديرية الأوقاف.

نقل وحدة اللاهون البيطرية

كما وجه محافظ الفيوم بنقل أنشطة الوحدة البيطرية باللاهون إلى أقرب وحدة، بسبب تسرب المياه بشكل متكرر إليها، مما يؤثر على أداء العمل بالوحدة، مع تكليف مدير مديرية الإسكان بإعداد الدراسات اللازمة لحل مشكلة الوحدة البيطرية.

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