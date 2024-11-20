وضع اللمسات الأخيرة استعدادا لانطلاق النسخة الأولى من مهرجان الفيوم السينمائي

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعا موسعا لكل الجهات المشاركة في مهرجان الفيوم الدولي السينمائي الاول لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، لوضع اللمسات الأخيرة استعدادا لانطلاق المهرجان، الذي يقام خلال الفترة من 25 إلى 30 من شهر نوفمبر الجاري.

خطوة غير مسبوقة بتاريخ الفيوم

وقال محافظ الفيوم، أن المحافظة مقبلة على خطوة غير مسبوقة فى مجال سينما البيئة والفنون المعاصرة، من خلال تنظيم حدث ثقافي كبير على أرضها، بالتعاون بين محافظة الفيوم، ووزارات البيئة، والسياحة والأثار، والثقافة، وجامعة الفيوم، وعدد من المؤسسات والشركات المهتمة بالثقافة والفنون، بهدف جذب أهم نجوم السينما من مصر ومختلف الدول العربية والأجنبية، في إطار الترويج السياحي لمقومات المحافظة السياحية والأثرية ووضعها على خريطة السياحة العالمية.

استعدادات الوحدات المحلية بالقرب والمدن

وشدد المحافظ، على رؤساء مجالس المدن، ومسئولي الطرق، ببذل المزيد من الجهود وحشد كافة الإمكانيات خلال الأيام القليلة القادمة، لإظهار الفيوم بالمظهر الحضاري اللائق أمام ضيوفها الوافدين إليها من مختلف الدول العربية والأجنبية، المشاركين بمهرجان الفيوم السينمائي الدولي الأول لأفلام البيئة والفنون المعاصرة.

وأشار إلى أن نجاح المهرجان سيحسب للجميع وليس لفئة دون غيرها، وهذا النجاح يحقق الأهداف المرجوة للمهرجان والتى ستسهم بمشاركة أكبر للدول خلال الدورات القادمة له، بما يساعد فى الترويج السياحى للمحافظة، والحفاظ على المحميات الطبيعية والبيئية في مصر والوطن العربي، وإلقاء الضوء على المحميات واستخدامها كأماكن تصوير مفتوحة للسينما العالمية.

أجندة مهرجان الفيوم السينمائي الاول

و قال سيد عبد الخالق، مدير مهرجان الفيوم السينمائي الدولى الأول لأفلام البيئة والفنون المعاصرة: تقدم للمهرجان 150 فيلمًا، وسيتم عرض 55 فيلمًا منهم خلال الفعاليات، منهم 8 أفلام طويلة، و27 فيلمًا قصيرًا، و20 فيلمًا لطلاب الجامعة، وعلى هامش المهرجان يتم تنفيذ 5 ورش عمل لطلاب جامعة الفيوم، بواقع ورشتي عمل لصناعة الفيلم وكتابة السيناريو والإخراج، وورشتين لإعادة تدوير المخلفات، وورشة للأطفال، ومسابقة للرسم للفنون البصرية لعدد من الفنانين المشاركين بالمهرجان، ومسرح للعرائس بمكتبة الطفل بالفيوم.

ولفت مدير المهرجان، الي أنه تم اختيار الأفلام التى سيتم عرضها بالمهرجان بعناية من خلال لجان تحكيم مدققة، وتم التنسيق مع لجنة تنظيم المهرجان لعدم تعارض الفعاليات، وأنه سيتم تكريم النماذج المتميزة من أهل الثقافة والفن المشاركين بالمهرجان، والفائزين بالمسابقات المختلفة التى عقدت على هامش فعالياته، وافتتاح معرض الفنون البصرية للوحات رسامي المهرجان خلال فترة إنعقاده.

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