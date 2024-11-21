الخميس 21 نوفمبر 2024
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وزير التعليم العالي يصدر قرارات تعيينات جديدة بجامعة الفيوم

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم: إن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أصدر القرار الوزاري رقم 2329 بتاريخ 18 نوفمبر الجاري، بتعيين محمد عزت عبد الفتاح علي، في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بجامعة الفيوم، وأصدر القرار الوزاري رقم 2330 بتاريخ 18 نوفمبر أيضًا، بتعيين محمود السيد عبد العزيز السيد، في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية والتغذية بجامعة الفيوم.

 

القوافل الطبية المجانية لخدمة المجتمع المحلي

يذكر أنه في إطار مساهمات الجامعة في خدمة المجتمع المحلي، نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، امس الاربعاء، قافلة طبية تنموية شاملة بالوحدة الصحية، ومدرسة الجرمي، بقرية منشاة طنطاوي، بمركز سنورس، ضمن المبادرة القومية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري، شارك في القافلة  كلية الطب، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة، ومديرية التربية والتعليم  ومديرية الصحة والسكان، وقدمت القافلة خدماتها الطبية في كل التخصصات.

مشاركة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة في القافلة

وقد شاركت  وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، علي هامش القافلة  القافلة، بحملة توعية بقضايا المرأة، تناولت حملة التوعية  قضايا العنف ضد المرأة، ومظاهره في الريف المصري، وكيفية التعامل مع العنف اللفظي على وجه التحديد، وتأثير العنف اللفظي على تربية الأبناء، كما تم تناول ظاهرة الزواج المبكر وأسبابها والمفاضلة بين الزواج في سن مبكرة، والزواج في في السن الطبيعي، وتمت مناقشة مشاركة المرأة في تكاليف الحياة وإدارتها لبيتها ماليًّا، كما تم توعية أهل القرية بأشكال العنف ومدى تأثيره على المرأة والأسرة والمجتمع.

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مشاركة كلية الهندسة والذكاء الاصطناعي

كما شاركت   كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، خلال القافلة بندوة توعية بعنوان "الاستخدام الصحيح لوسائل التواصل الاجتماعي"،  لتلاميذ المدرسة الابتدائية بالقرية، وتناولت الندوة الاستخدام الصحيح لوسائل التواصل الاجتماعي فى ظل التقدم التكنولوجى الكبير، إذ أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا أساسيًا من حياة الأسرة وحياة الأطفال، ويحب استخدام مواقع التواصل الاجتماعي الاستخدام الصحيح ليكون إيجابيًّا وآمنًا.

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