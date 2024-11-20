تعرف على موعد انطلاق مهرجان الخزف والصناعات الحرفية بقرية تونس بالفيوم

قال محافظ الفيوم الدكتور احمد الانصاري، إن مهرجان تونس للخزف والفخار والحرف اليدوية ينطلق يوم 25 نوفمبر الحاري، في توقيت انطلاق مهرجان الفيوم السينمائي الدولي الأول لافلام البيئة والفنون المعاصرة، ويستمر معرض الخزف على مدى أيام المهرجان السينمائي، وسيتم افتتاح معرض الكاريكاتير بقرية تونس السياحية، بجانب عرض لتجربة النقل الآمن داخل القرية.

موقع قرية تونس العالمية

وتعتبر قرية "تونس" التى تبعد عن مدينة الفيوم 80 كيلومترًا، وتتبع مركز يوسف الصديق، تجربة فريدة من نوعها فى النهوض بالصناعات البيئية واليدوية.

الحياة في قرية تونس

تعتمد القرية على الطبيعة فى حياة مواطنيها اليومية، رغم أن بها كل مقومات الحياة، ومدت لها الدولة كل المرافق الحديثة، وتضم القرية مئات المنازل المقامة بنظام عمارة الفنان حسن فتحى "منازل القباب"، كما تضم عشرات المنازل ذات الطراز الإيطالى والأوربى، واقام بالقرية عدد من الفنانين الأوربيين من أشهرهم "ديفيز جونسون"؛ تلميذ عميد الأدب العربى "طه حسين"، والذى كان أول من ترجم أعمال أديب نوبل العالمى نجيب محفوظ، كما يقيم بالقرية عدد من مشاهير الفنانين المصريين، ومنهم عبد العزيز مخيون، والفنان التشكيلى أحمد زغلول؛ حفيد الزعيم سعد زغلول، وفنان الكاريكاتير نبيل تاج، وعدد من الأجانب من الجنسيات الأوربية منهم الإنجليز، الإسبان، الهولنديون، السويسريون، والأمريكان.

ايفلين بورية ونقلة تاريخية لقرية تونس

وتعتبر السويسرية الراحلة ايفلين بوريه، هى من حولت القرية من قرية زراعية إلى قرية منتجة لأفضل أنواع الفخار فى العالم، وقامت بتدريب أبناء القرية على إنتاج الفخار، وطورت لديهم هذه الموهبة، وحوّلت "تونس" من قرية مجهولة على ضفاف بحيرة قارون إلى قرية عالمية من خلال الترويج لإنتاجها من الفخار فى كل دول العالم، فأصبحت القرية مقصدًا للزيارة والإقامة من كل دول العالم.

مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لافلام البيئة والفنون المعاصرة

يذكر أن مهرجان الفيوم السينمائي الدولى الأول لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، الذي يواكب مهرجان قرية تونس الخزف والصناعات الحرفية،، خلال الفترة من 25 إلى 30 من شهر نوفمبر الجاري، يشارك به 15 دولة عربية وأجنبية، يمثلون قارات أفريقيا وآسيا وأوربا وأمريكا، والذي يأتى نتاج جهد على مدار عامين من خلال التعاون البناء والمثمر مع محافظة الفيوم، مشيرًا إلى أنه تقدم للمهرجان 150 فيلمًا، وسيتم عرض 55 فيلمًا منهم خلال الفعاليات، منهم 8 أفلام طويلة، و27 فيلمًا قصيرًا، وعدد 20 فيلمًا لطلاب الجامعة.

ويجري على هامش المهرجان تنفيذ 5 ورش عمل لطلاب جامعة الفيوم، بواقع ورشتي عمل لصناعة الفيلم وكتابة السيناريو والإخراج، وورشتين لإعادة تدوير المخلفات، وورشة للأطفال، بجانب مسابقة للرسم للفنون البصرية لعدد من الفنانين المشاركين بالمهرجان، ومسرح للعرائس بمكتبة الطفل بالفيوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا