الخميس 21 نوفمبر 2024
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تسليم 52 شهادة إتمام الدورة التدريبية للنيابة الإدارية الدقهلية (صور)

جانب من ختلم الدورة
جانب من ختلم الدورة التدريبية بمحافظة الدقهلية، فيتو

شهد اللواء عماد عبد الله السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية فعاليات تسليم شهادات إتمام الدورة التدريبية ل 52 متدرب من العاملين بالشئون القانونية بديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والأحياء.

الاستثمار في رأس المال البشري 

ومن جانبه أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،  أن الاستثمار في رأس المال البشري دعامة رئيسية باعتبار الفرد أهم الأصول وثروة حقيقية تمثل محورًا رئيسيًّا في خطة العمل والتطوير الشامل لأداء المؤسسات، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين المحافظة وهيئة النيابة الإدارية.

 

الدورات التدريبية تسهم في تحسين الأداء ورفع كفاءة العمل

وأضاف محافظ الدقهلية أن الدورات التدريبية تسهم في تحسين الأداء ورفع كفاءة العمل وتعظيم العوائد، مشيرا إلى أن عملية التدريب المتواصل والمستمر تمثل أحد أهم دعائم العمل الوظيفي من خلال تنفيذ برامج عامة ومتخصصة تلبي احتياجات مختلف التخصصات والوظائف.

 

حضر مراسم الختام  اللواء عماد عبد الله السكرتير المساعد،وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين المحافظة وهيئة النيابة الإدارية من خلال مركز التدريب القضائي ويمثله المستشار الدكتور أيمن نبيل عبد الهادي وبحضور المستشار الدكتور أيمن فخر الدين.

 

 

 

توزيع الشهادات على المتدربين بالدورة

اختتم البرنامج التدريبي وتوزيع الشهادات على المتدربين الدورة التدريبية التخصصية لإحدى إدارات التنمية المحلية الشئون القانونية واستهدفت 52 من أعضاء الشئون القانونية بديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والأحياء في إطار تنمية مهارات العاملين بمحافظة الدقهلية.

 

 

الدورات التدريبية تدعيمًا للخبرات الوظيفية والإدارية

 

وألقى السكرتير العام المساعد كلمة هنأ فيها المتدربين على إنهاء الدورة بنجاح وحصولهم على الشهادات،وقال إن هذه الدورات التدريبية تدعيمًا للخبرات الوظيفية والإدارية لدى المتدربين وتنمية قدراتهم في التعامل مع مختلف المواقف والقضايا.

وتوفير كافة سبل الدعم لإنجاح بروتوكول التعاون بين النيابة الإدارية والمحافظة

وفي كلمة المستشار أيمن عبد الهادي والتي ألقاها نيابة عنه المستشار أيمن فخر الدين وكيل النائب العام الأول وعضو مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية وجه الشكر والتقدير ونقل تحيات وتقدير المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية لمحافظ الدقهلية على تيسير وتوفير كافة سبل الدعم لإنجاح بروتوكول التعاون بين المحافظة والنيابة الإدارية.

ختام دورة تنمية مهارات التحقيق والتصرف"

وأضاف أن اليوم نشهد ختام أولى الدورات وتوزيع الشهادات للدورة التخصصية بعنوان "تنمية مهارات التحقيق والتصرف" والتي تستهدف أعضاء الشئون القانونية بمحافظة الدقهلية لتحقيق أداء أفضل في أدوارهم الحالية وإعدادهم للمسئوليات المستقبلية والنمو المهني بهدف زيادة الإنتاجية وتحقيق الرضا الوظيفي.

الدورة جاءت تتويجًا لدعم محافظ الدقهلية

من جانبها قالت الدكتورة نيفين مدير إدارة التدريب بديوان عام محافظة الدقهلية أن هذه الدورة جاءت تتويجًا لدعم محافظ الدقهلية المستمر وتشجيعه على عقد الدورات وتنمية المهارات المختلفة وفي إطار التعاون المتميز بين المحافظة وهيئة النيابة الإدارية.

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