النيابة الإدارية تختتم الدورة التدريبية لأعضائها عن قانون التصالح

اختتم مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل، اليوم الاثنين، ورشة العمل المتخصصة رقم ٣ حول "إشكاليات البناء وتطبيق قانون التصالح"، والتي عقدت على مدار يومين، بمقر مركز التدريب القضائي بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة ٢٩ عضوًا من المستشارين نواب مديري النيابات الإدارية، ومسئولي التواصل بالنيابات الإدارية المعنية بتحقيقات قضايا الإدارة المحلية بالقاهرة الكبرى.

أهمية الاطلاع على أحدث المستجدات في مجال القوانين

وخلال كلمته نقل المستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، تحيات المستشارعبد الراضي صِدِّيق رئيس الهيئة، للأعضاء المشاركين، وأكد خلالها على أهمية الاطلاع على أحدث المستجدات في مجال القوانين والتشريعات المختلفة، خاصة في ملف حيوي كالقوانين المنظمة للبناء والتصالح بما يمثله من بعدٍ في غاية الأهمية للأمن الاجتماعي والاقتصادي للمواطن.

وأوضح أن تصميم ورشة العمل التي تختتم اليوم جاء مُوَجَّهًا لقيادات وأعضاء النيابات المعنية بشكل أساسي بالتعامل مع تلك القوانين - خاصةً بعد التعديلات التشريعية التي طرأت عليها مؤخرًا - فكان الحرص على إثراء البرنامج التدريبي بمجموعة من المحاضرات العملية والتطبيقية؛ بما يمكن الأعضاء المشاركين من أداء رسالتهم السامية على الوجه الأكمل وتحقيق الفلسفة التشريعية التي حرص عليها المُشرّع من تلك التعديلات.

الجدير بالذكر أن ورشة العمل قد تضمنت سلسلة من المحاضرات التي تفضل بإلقائها نخبة متميزة من السادة المستشارين، جاءت كالآتي وفقًا للترتيب الزمني: -

"المشكلات العملية في تطبيق قانون البناء والتصالح" والقاها المستشار أيمن النحال نائب رئيس الهيئة بفرع الدعوى التأديبية مستوى الإدارة العليا.

"دور إدارة المتغيرات المكانية في التصدي لمخالفات البناء" والقاها المستشار إبراهيم أبو زيد - الوكيل العام بإدارة منظومة المتغيرات المكانية.

"إشكاليات التحقيق في مخالفات قانون البناء الموحد والتصالح" والقاها المستشار الدكتور أشرف محمود – نائب رئيس الهيئة ومدير النيابة الإدارية للإدارة المحلية القسم الرابع.

"الجوانب الفنّية للتحقيق في مخالفات البناء قضايا علمية" وتفضل بإلقائها المستشار عصام أبو الروس الوكيل العام بإدارة التفتيش القضائي.

وفي ختام فعَّاليات اليوم، تم تسليم الأعضاء المشاركين، شهادات إتمام الدورة التدريبية.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

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