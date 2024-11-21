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محافظات

حملة مفاجئة تكشف غياب 8 أطباء في مستشفى أجا المركزي بالدقهلية

حملة ليلية علي مستشفي
حملة ليلية علي مستشفي اجا بالدقهلية، فيتو

شنت رئاسة مجلس مركز ومدينة أجا في محافظة الدقهلية جولة ليلية مفاجئة استهدفت مستشفى أجا وكشفت عن غياب 8 أطباء عن عملهم.

جولات وحملات بمدينة أجا

وتأتي الجولات والحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وبناء على تعليمات المحاسب محمد عبد الباقي، رئيس مركز ومدينة أجا.

حملة تفتيشية مفاجئة على مستشفى أجا 

وقام فريق العمل التنفيذي برئاسة المركز المكلف بالنوبتجية الليلية بحملة تفتيشية مفاجئة على مستشفى أجا المركزي في ساعات الليل.

غياب 8 أطباء عن اداء عملهم 

وأسفرت عن عدم وجود  8 أطباء عن أداء عملهم خلال نوبتجتهم الليلية، مما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للوائح المنظمة للعمل في القطاع الصحي.

الحملات لضمان تقديم أفضل خدمات صحية للمواطنين

وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها رئاسة مركز ومدينة أجا لضمان تقديم أفضل خدمات صحية للمواطنين، وتعزيز الانضباط داخل المنشآت الصحية في مركز أجا.

جولات دورية لضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة

وقال عبد الباقي أن هذه الجولات التفقدية ستستمر بشكل دوري لضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين على مدار الساعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي تقصير.

الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح

كما حرص "رئيس مجلس مركز ومدينة أجا  "على الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح في جميع المجالات، ويؤكد على استمرار متابعة سير العمل في كافة المنشآت الصحية لتحقيق أعلى مستويات من الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات للمواطنين.

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جاء ذلك بحضور  محمد البيلي نائب رئيس مركز ومدينة أجا وفريق العمل برئاسة المركز.

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