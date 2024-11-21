الخميس 21 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

بيان مشترك لشرطة الاحتلال الإسرائيلي والشاباك بشأن محاولة اغتيال بن غفير

بن غفير، فيتو
بن غفير، فيتو

 زعمت وسائل إعلام إسرائيلية اتهام ثلاثة فلسطينيين بالتآمر لقتل وزير الأمن القومي المتطرف بحكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير

بيان للشاباك وشرطة الاحتلال  

 ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أصدرت شرطة الاحتلال والشاباك بيانا مشتركا، جاء فيه أن "الخلية، التي تتكون من فلسطينيين من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، قادها إسماعيل إبراهيم عوضي، الذي أقام اتصالا في يوليو 2024 مع حزب الله وحماس في محاولة لتأمين الأسلحة والمساعدة لتنفيذ سلسلة من الهجمات المخطط لها".

 

وتابع البيان أن "الخلية أجرت عملية مراقبة لبن غفير وأبنائه الذين يعيشون في مستوطنة كريات عربا المجاورة، وتابعت الطرق التي سلكوها، والمركبات التي يسافرون بها، وتفاصيل حراسهم".

وأضاف البيان أنهم وضعوا خطة لاغتيال بن غفير عندما وصل إلى مكان هجوم.

وأوضح بيان شرطة الاحتلال أنه بعد التحقيقات، تم توجيه اتهامات "خطيرة" إلى محكمة عسكرية.

 

مقتل 110 جنود من لواء جولاني في جبهتي غزة ولبنان 

 وعلى الجانب الآخر أفاد موقع معاريف العبري، اليوم الخميس بأنه منذ بداية الحرب قتل 110 جنود من لواء جولاني في جبهتي غزة ولبنان.

 

مقتل 794 ضابطًا وجنديًّا وإصابة 781 بجروح خطيرة

 ويوم الجمعة الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 794 ضابطًا وجنديًّا وإصابة 781 بجروح خطيرة منذ بداية الحرب.

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندى من وحدة ماجلان في معارك بجنوب لبنان

جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اغتيال اثنين من قادة حزب الله

 

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اتصال مع حزب الله وحماس الاحتلال إيتمار بن غفير زير الأمن القومي المتطرف بحكومة الاحتلال الشاباك شرطة الاحتلال حزب الله وحماس غزة ولبنان لواء جولاني

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