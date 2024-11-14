قناة عبرية: مستشارة حكومية طالبت نتنياهو بإعادة النظر في موقفه من بن غفير

ذكرت القناة 12 العبرية في تقرير لها، اليوم الخميس، أن المستشارة القانونية للحكومة أرسلت لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تطالبه بإعادة النظر في موقفه من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

بايدن يمتنع عن فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مسؤولين أمريكيين قولهم: إن إدارة بايدن درست فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش لكنها امتنعت.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية في تقريرها أن 88 نائبا ديمقراطيا دعوا بايدن في رسالة لفرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش قبل مغادرته منصبه.

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