جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اغتيال اثنين من قادة حزب الله

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل اثنين من قادة وحدة الصواريخ والعمليات التابعة لحزب الله بالقطاع الساحلي، لمسئولياتهما عن الهجمات الصاروخية على شمال إسرائيل الأحد الماضي.

الهجمات ضد المدنيين

وإدعى جيش الاحتلال إن القياديين "كانا مسئولين عن الهجمات ضد المدنيين الإسرائيليين، بما في ذلك الهجمات الصاروخية على المجتمعات المدنية في منطقة الجليل الغربي والسهل الساحلي في إسرائيل".

وزعم الجيش أن القضاء على هؤلاء القادة يزيد من تدهور قدرة حزب الله على تنفيذ هجمات من جنوب لبنان ضد المدنيين الإسرائيليين.

وفي وقت سابق؛ قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي قائد كتيبة حزب الله في منطقة بنت جبيل، حسين محمد عواضة، وقام بتصفية عشرات المسلحين خلال معارك في جنوب لبنان.

كما وجه ‏جيش الإحتلال الإسرائيلي طلبا عاجلا إلي سكان بعض المناطق في البقاع شرقي لبنان بسرعة الإخلاء.

تدمير المباني المدنية في لبنان

من جانبه أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أن الولايات المتحدة لا تريد تدمير المباني المدنية في لبنان وأنها على اتصال بحكومة الاحتلال بشأن غارة جوية دمرت المقر البلدي في مدينة النبطية بجنوب لبنان.

وبحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال ميلر في إفادة صحفية إنه لا يستطيع أن يتحدث عن نوايا إسرائيل في توجيه ضربة محددة، لكنه زعم أن حزب الله يعمل في بعض الأحيان من تحت منازل المدنيين.

تطبيق القرار الدولي 1701

وتابع: “ندعم توغلًا إسرائيليًا محدودًا لضرب حزب الله وإضعاف قدراته ونريد رؤية تطبيق القرار الدولي 1701”، لكن عارض إقامة منطقة عازلة جنوب لبنان تحتلها قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وقال: “لا نريد أن نرى حزب الله منخرطًا في الحكم داخل لبنان وهذا ليس شيئًا جديدًا”، مؤكدًا أن واشنطن تدعم دفع حزب الله إلى شمال نهر الليطاني

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