الأحد 10 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

إعلام عبري: مستشارة الحكومة الإسرائيلية تطالب بإقالة بن غفير

بن غفير، فيتو
بن غفير، فيتو

ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الأحد، أن هناك تحقيقا كشف عن شهادات وتسجيلات تظهر استيلاء وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وحاشيته على جهاز الشرطة.

كشف تسجيلات تظهر استيلاء وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وحاشيته على جهاز الشرطة

وأضافت القناة العبرية في تقريرها، أن التسجيلات أظهرت تحريض بن غفير لمقربيه لتصعيد الاستفزاز وتفجير الوضع ضد العرب وفي المسجد الأقصى.

وأوضحت القناة العبرية في تقريرها، أن مستشارة الحكومة القضائية ستسلم نتنياهو ملفا يؤكد خرق بن غفير للقانون وتطلب إقالته.

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إيتمار بن غفير المسجد الأقصى إسرائيل بن غفير

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