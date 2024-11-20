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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندى من وحدة ماجلان في معارك بجنوب لبنان

جيش الاحتلال،فيتو
جيش الاحتلال،فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل جندي من وحدة ماجلان في معارك جنوب لبنان.

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من وحدة ماجلان

وطالب  وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتيرتش بضرورة احتفاظ إسرائيل بحرية التحرك العسكري في لبنان برا وبحرا وجوا.

و أكد المبعوث الأمريكى إلى لبنان، آموس هوكستين،  أن واشنطن تعمل عن كثب مع الإدارة فى لبنان وإسرائيل بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار.

نتائج مفاوضات وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل

وقال هوكشتين - خلال مؤتمر صحفى لإعلان نتائج مفاوضات وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل-: "استطعنا أن نقارب بين وجهات النظر وسد الفجوة بشأن وقف إطلاق النار في لبنان ولكن هناك بعض القضايا لا تزال عالقة ".

ونوه بأن هناك تقدما في المفاوضات مع رئيس البرلمان اللبنانى، نبيه بري وأنه هناك فرصة حقيقية لإنهاء الصراع بين حزب الله وإسرائيل، معربا عن أمله أن تصل الجهود إلى حل خلال الأيام القادمة.

وأشار إلى أنه يتوجه إلى إسرائيل لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار، على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مبينا أن هذه المفاوضات ستعتمد على ما تم التوصل إليه اليوم في لبنان.

 

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