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خارج الحدود

مجزرة جديدة، استشهاد وإصابة 220 فلسطينيا جراء قصف إسرائيلي لبيت لاهيا

مستشفى كمال عدوان،
مستشفى كمال عدوان، فيتو

 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد نحو 70 شخصا وإصابة أكثر من 150 آخرين - في حصيلة غير نهائية - إثر قصف إسرائيلي استهدف حيًّا سكنيًا في محيط مستشفى كمال عدوان بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

 

انتشال جثامين الشهداء والمصابين في بيت لاهيا

 وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" أن أطقم الدفاع المدني تعجز عن انتشال جثامين الشهداء والمصابين في بيت لاهيا، جراء كثافة القصف الإسرائيلي.

وذكر مراسل "القاهرة الإخبارية"، أنّ أطقم الدفاع المدني الفلسطيني اضطُرت لمغادرة المحافظة الشمالية من قطاع غزة لضراوة القصف الإسرائيلي.

 

وأشار إلى أن غارات الاحتلال الكثيفة بدأت منذ ساعة واستهدفت منازل الفلسطينيين في بيت لاهيا، ووصل عدد الشهداء في أقل من 24 ساعة جراء العدوان الإسرائيلي إلى 100 شهيد في مختلف مناطق القطاع.

من جانبه، أكد الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، أنّ الكوادر الطبية بالمستشفى تعمل على انتشال الجرحى جراء القصف ومعالجتهم ميدانيًا؛ لعدم وجود سيارات إسعاف.

 

أعداد كبيرة جدًا من الشهداء والمصابين والمفقودين تحت الأنقاض 

وذكر "أبو صفية"، في تصريحات لوسائل إعلام فلسطينية، أنّ هناك 200 شخص في مكان المجزرة، ويوجد أعداد كبيرة جدًا من الشهداء والمصابين والمفقودين تحت الأنقاض ولم يتم انتشالهم.

وقال مدير مستشفى كمال عدوان: "المنظومة الصحية منهارة في شمال غزة، ولا نستطيع تقديم شيء"، مضيفًا: "كل مناشداتنا بلا جدوى".

وأشار إلى أن الاحتلال ينفذ ممارسات انتقامية تجاه الكوادر الطبية؛ لعرقلة تقديم الخدمة لسكان شمال غزة، مؤكدًا إصرارهم على التواجد بجوار الجرحى والمرضى في ظل هذه الظروف القاسية.

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انتشال جثامين الشهداء والمصابين ت لاهيا صف إسرائيلي مستشفى كمال عدوان غزة وزارة الصحة الفلسطينية

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