الخميس 14 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

حركة الجهاد الإسلامي تعلن استشهاد عدد من عناصرها في قصف إسرائيلي على دمشق

هجوم جيش الاحتلال
هجوم جيش الاحتلال على دمشق، فيتو

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان اليوم الخميس، عن استشهاد عدد من عناصرها في قصف إسرائيلي استهدف العاصمة السورية دمشق.

حركة الجهاد الإسلامي تعلن استشهاد عدد من عناصرها في قصف إسرائيلي على دمشق

وذكرت حركة الجهاد في بيانها: "نزف إلى شعبنا الفلسطيني العظيم وإلى أبناء أمتنا العربية والإسلامية ثلة من أبناء الحركة الذين ارتقوا في العدوان الآثم الذي استهدف العاصمة السورية دمشق مساء اليوم الخميس".

وأضافت حركة الجهاد في بيانها"العدوان الهمجي الذي شنه الجيش الإسرائيلي بحق عدد من المؤسسات المدنية والمنازل السكنية يأتي في إطار إجرامه المتواصل بحق شعوب أمتنا، ويعكس فشله العسكري في مواجهة قوى المقاومة ميدانيا، ولا سيما في غزة وجنوب لبنان".

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حركة الجهاد الإسلامي دمشق الجيش الإسرائيلي غزة لبنان

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