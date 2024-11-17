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استشهاد 50 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا ببيت لاهيا

قصف إسرائيلي، فيتو
قصف إسرائيلي، فيتو

غزة الآن ، استشهد 50 فلسطينيًّا على الأقل في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في سوق مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة صباح اليوم الأحد.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة إن “المبنى الذي دمره الاحتلال في مشروع بيت لاهيا كان يؤوي نحو 70 فلسطينيًّا”، مضيفًا: “تلقينا مناشدات من سكان منزل قصفه الاحتلال ببيت لاهيا لكننا لا نستطيع التحرك”، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

من جهتها، قالت مصادر محلية: إن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة في المنزل المستهدف والطوابق الخمسة للمبنى أسقطت على رؤوس النازحين.

وأفادت وكالة "شهاب"، أن “هناك شهداء وإصابات بالعشرات ومفقودين في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا يؤوي نازحين في مشروع بيت لاهيا”.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، إن البناية السكنية التي قصفها الطيران الإسرائيلي مكونة من 5 طوابق وتؤوي نازحين.

وأضافت أنه لا إحصائية دقيقة لعدد القتلى والجرحى، لعدم تمكن طواقم الإنقاذ من الوصول إلى المكان المستهدف.

ويواصل الطيران ومدفعية الجيش الإسرائيلي قصف مخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة، بشكل مكثف، مستهدفة المباني السكنية والمرافق الطبية وحتى الأنقاض التي يحتمي فيها السكان.

 

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