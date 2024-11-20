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خارج الحدود

تشمل التعاقد مع شركة أمريكية، جالانت يكشف تفاصيل خطة الشيطان في غزة

جالانت، فيتو
جالانت، فيتو

علق وزير  جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، اليوم الأربعاء، على النقاش الدائر حول توزيع الأغذية في  من قبل شركة خاصة تتولى حراستها القوات الإسرائيلية، بأنه تعبير عن بدء حكم عسكري إسرائيلي في القطاع، مشددًا أن هذا ليس من أهداف الحرب.

جالانت يحذر من خطة الحكم العسكري في غزة

وقال في منشور على منصة "إكس"، إن "هذا الحكم العسكري سيدفع ثمنه الجنود الإسرائيليون بدمائهم"، مطالبًا بإيجاد بديل يحكم قطاع غزة.

وتابع جالانت، أن "الحكم العسكري في غزة ليس من أهداف الحرب وإنما يتخذ لدواع سياسية خطيرة وغير مسؤولة".

نتنياهو ينوى التعاقد مع شركة أمريكية لتوزيع المساعدات في غزة

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن خطة تُبحث حاليًا لإقامة منطقة عازلة في شمال قطاع غزة ومخيم جباليا، لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر شركة أمن أمريكية خاصة، بتمويل أجنبي.

ورفض الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، ما يتم تداوله عن إنشاء المنطقة العازلة في شمال قطاع غزة وجباليا، قائلًا إنها خطط مرفوضة وغير مقبولة بتاتًا.

 

وتدفع حكومة نتنياهو، نحو تبني خطة إشراك شركة أمريكية خاصة لتأمين المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات.

خطة إسرائيلية لإقامة منطقة آمنة في شمال غزة

وتشمل الخطة الإسرائيلية إقامة "منطقة آمنة" في شمال قطاع غزة لتوزيع المساعدات الإنسانية عبر شركة أمنية خاصة تحت إشراف الجيش الإسرائيلي.

 

وأجرى نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، مداولات في مقر فرقة غزة العسكرية دامت أربع ساعات حول هذه الخطة.

 

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوعز في الأشهر الماضية، بدراسة إمكانية التعاقد مع شركات خاصة لتوزيع المساعدات على الفلسطينيين في قطاع غزة.

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