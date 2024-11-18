جامعة القناة تُنظم برنامجا تدريبيا حول إنتاج الفيديو التعليمي (صور)

نظمت جامعة قناة السويس، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برنامجا تدريبيا بعنوان: "المونتاج وإنتاج مقاطع الفيديو التعليمية".

تطوير المهارات التقنية

يأتي هذا البرنامج في إطار جهود الجامعة لتطوير المهارات التقنية لدى الطالبات، بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث واحتياجات التعليم التفاعلي.

جانب من المحاضرة،فيتو

جانب من المحاضرة،فيتو

اكتساب مهارات جديدة

البرنامج التدريبي استهدف 27 طالبة من المراحل التعليمية المختلفة، حيث ركز على إكسابهن مهارات أساسية في التصوير والمونتاج وإنتاج مقاطع الفيديو التعليمية.

جانب من المحاضرة،فيتو

جانب من المحاضرة،فيتو

أهمية البرامج في تنمية المهارات

وفي تصريح له، أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أهمية هذا البرنامج في تنمية مهارات الطالبات، موضحًا أن الجامعة تهدف من خلال هذه الدورات إلى تعزيز قدرة المشاركات على إنتاج محتوى تعليمي متميز يخدم العملية التعليمية.

مهارات التقنية التعليمية

ةوأضافت الدكتورة دينا أبو المعاطى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن إلمام الطالبات بالمهارات التقنية أصبح ضرورة ملحة في ظل التحول الرقمي الذي يشهده قطاع التعليم.

جانب من المحاضرة،فيتو

تضمن المحتوى التدريبي التعرف على حركات الكاميرا المختلفة مثل حركة العدسة للأمام والخلف (Zoom In وZoom Out)، وحركات الدفع للأعلى والأسفل أو اليمين واليسار (Dolly وTruck)، بالإضافة إلى عرض شامل لأنواع اللقطات مثل اللقطة الطويلة جدًا (Extreme Long Shot) واللقطة شديدة القرب (Extreme Close Up Shot).

كما تناول البرنامج زوايا التصوير وتأثيرها الفني والنفسي، مثل زاوية مستوى العين (Eye-Level Angle) والزاوية المنخفضة (Low Angle).

أشرف على البرامج الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية.

مقدم الندوة

قدمت المادة العلمية للبرنامج الدكتورة إسراء حسام عمر محمد، مدرس تكنولوجيا التعليم بكلية التربية.

نُظم البرنامج تحت إشراف المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ أحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

ويأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة من الأنشطة التدريبية التي تسعى الجامعة من خلالها إلى ربط التعليم بمتطلبات التنمية المستدامة وتعزيز دورها في خدمة المجتمع.