الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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الطرق والنقل بالإسماعيلية تبدأ في فرد طبقة الأسفلت بالتل الكبير (صور)

جانب من أعمال الرصف،فيتو
جانب من أعمال الرصف،فيتو

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، جهود مديرية الطرق والنقل في تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية الحالية للعام المالي الجاري ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وفقًا للتوقيتات المحددة مسبقًا. 

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بدء فرد طبقة الأسفلت 

حيث بدأت مديرية الطرق والنقل بفرد الطبقة الأسفلتية بشوارع مدينة التل الكبير، والمدرجة بخطة ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وشملت الأعمال رصف الشوارع المحيطة بالمستشفى العام والمصالح الحكومية بالمدينة، على أن تتم العمل بباقي الشوارع خلال الأيام المقبلة.

جانب من أعمال الرصف،فيتو
جانب من أعمال الرصف،فيتو

موعد نهاية أعمال الاسفلت بالتل الكبير 

وتنتهي الأعمال الجارية في يناير المقبل، وتتضمن تطوير وتوسيع ورصف الشوارع، تشكيل الأرصفة، إنشاء شبكة صرف مياة الأمطار، وضبط مناسيب مطابق الصرف الصحي. 

جانب من أعمال الرصف،فيتو
جانب من أعمال الرصف،فيتو

قيمة أعمال الاسفلت 

وقال المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل أن محافظة الإسماعيلية، ممثلة في مديرية الطرق والنقل، قد قامت بإسناد أعمال بقيمة تقديرية حوالي ١٩ مليون جنيهًا للعام المالي الحالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ بمدينة التل الكبير.

جانب من أعمال الرصف،فيتو
جانب من أعمال الرصف،فيتو

إنهاء أعمال الخطة الاستثمارية للعام الماضي 

وكانت مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية قد أنهت أعمال الخطة الاستثمارية للعام الماضي برصف شارع أحمد عرابي وشارعين فرعيين بأطوال ٤.٥ كم بعد استكمال دخول المرافق والغاز بالمدينة، شوارع الكورنيش والروض والشوارع المجاورة للمستشفى العام. 

وعلى صعيد أخر كان قد عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، في وقت سابق، اجتماعًا لمتابعة نقل تعارض المرافق مع مشروع تطوير وربط بعض الطرق بمراكز الإسماعيلية والقنطرة غرب وفايد.

وخلال الاجتماع، تم متابعة مناقشة نقل المرافق المتعارضة في عدد من الطرق الجاري تطويرها؛ وذلك لربطها بالطرق الرئيسية، بالإضافة لمناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ هذا المشروع.  

ضرورة الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت 

وأكد محافظ الإسماعيلية ضرورة الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن دون الإخلال بالاشتراطات والمعايير الفنية للطرق مع مراعاة معاينة كافة المناطق على أرض الواقع، لبيان مدى إمكانية تلافي تعارض المرافق العامة من الكهرباء والغاز والاتصالات والمياه واتخاذ ما يلزم من إجراءات. 

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى مراعاة تقديم الخدمات للمواطنين وعدم انقطاعها أو تأثرها أثناء إنجاز أعمال التطوير واتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تحويل المسارات المرورية إلى طرق بديلة؛ لمنع عرقلة الحركة المرورية وحرصًا على المواطنين.

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