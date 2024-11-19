الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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محافظات

محافظ الشرقية يعلن انتهاء موسم حصاد محصول الأرز

محصول الأرز
محصول الأرز

أكد المهندس عماد  محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة  بمحافظة الشرقية أن إجمالي ما تم زراعته من محصول الأرز بالمحافظة بلغ ٢٤٩٢٦٤ فدان أصناف سوبر ٣٠٠ وسخا ١٠٨ وسخا ١٠٤ وسخا ١٠٧ وجيزة ١٧٧ وجيزة ١٧٨ وجيزة ١٧٩ وهجين مصر ١، وأن المساحة التي تم تسويتها بالليزر بلغت ١٠١٢ فدان خدمة إرشادية تابعة لمشروع ترشيد إستخدام المياه في الأنشطة الزراعية بمراكز ( الزقازيق - منيا القمح – ههيا - أبو حماد - ديرب نجم – الإبراهيمية - كفر صقر- أبو كبير- القنايات ) لافتا إلى تنفيذ عدد 10 أيام حقل بمراكز عمل المشروع خلال شهر يوليو وأغسطس.

تنفيذ ندوات ارشادية تابعة للقوافل 

أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم تنفيذ ندوات إرشادية تابعة للقوافل الإرشادية بالإشتراك مع معهد بحوث الإرشاد والمعاهد البحثية المختلفة وقسم بحوث الأرز كما تم تنفيذ يوم حصاد بمركز الإبراهيمية تابع لمشروع الترشيد بإجمالي إنتاجية بلغت 4.5  طن /  فدان للصنف المنزرع جيزة ١٧٩.

انتهاء موسم حصاد الأرز لعام 2024

وأعلن  المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إنتهاء موسم حصاد الأرز والذي يُعد من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادي كما تُعد محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة في زراعته، كونه العصب الرئيسي لقوت الشعب.

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المحافظ يشيد بدور مديرية الزراعة 

وأشاد محافظ الشرقية بجهود مديرية الزراعة في المرور الميداني والمتابعة الدورية والتواصل المباشر مع مزارعي الأرز بالمحافظة وتقديم الدعم الفني والتوصيات لهم في هذا الشأن..لافتا إلى أن ما تم حصاده من محصول الأرز هذا الموسم بلغ ٢٤٩٢٦٤ فدانا.

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