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قطار المسرح المتنقل لقصور الثقافة يصل قرية الغار بالشرقية

المسرح المتنقل لقصورالثقافة
المسرح المتنقل لقصورالثقافة يعرض بقرية الغار بالشرقية

استقبلت قرية الغار بمحافظة الشرقية خلال اليومين الماضيين، عروض المسرح المتنقل ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة وبحضور الناقد أحمد سامي خاطر المشرف على إقليم شرق الدلتا الثقافي، وحاتم نجم مدير مركز الشباب بنادي غار حراء.

ثقافة الشرقية تختتم ملتقى الشرق الأول للفرق الفنية بالزقازيق

 احمد سامى خاطر المشرف على الاقليم 

 شهدت الفعاليات   محاضرة بعنوان "أبطال وعظماء قرية الغار" تحدثت خلالها الدكتورة غادة علي، محاضر تربية خاصة ومترجم لغة إشارة.

تاريخ فرية الغار التابعة لمركز الزقازبق 

 وأوضحت أن قرية الغار تابعة لمركز الزقازيق ولد فيها بعض المشاهير والنجوم أمثال الممثل شكري سرحان، المذيع طارق علام، الفنان محمد نجم، واللاعب أسامة حسني، فضلا عن كونها تحتل المركز الأول رياضيا على مستوى قرى محافظة الشرقية، مضيفة أن القرية تم اختيارها كقرية نموذجية عام 2006 على مستوى جمهورية مصر العربية.

ورشة فنية للاطفال 

كما تضمنت الفعاليات ورشة فنية للأطفال نفذها محمد مصطفى مسؤول النشاط بمكتبة الغار، تلاه عرض للأراجوز لمهدي السيد وزينب عطية وأحمد سمير وتريزا فريد، وعرض فني لفرقة محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد حسني، قدمت خلاله الفرقة مجموعة من الأغاني منها “يا أغلى اسم في الوجود، هو الحب لعبة، روحي وروحك حبايب، أهو ده اللي صار، اوعى تكون بتحب يا قلبي”، بالإضافة إلى فقرة فنية لمواهب أطفال القرية في الشعر والإلقاء.

مجموعة من الفعاليات التقافية والفنيةبالغار 

وشهدت مكتبة الغار مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، حيث نفذت ورشة فنية للأطفال أدارها محمد مصطفي، وأمسية شعرية شارك بها مجموعة من الشعراء منهم محاسن بيومي، الدكتورة  أسماء رشدي. 

 

فقرة الأراجوز وعرض فنى للشرقية الموسيقية 

فيما قدم الفنانون مهدي السيد، وتريزة فريد وزينب عطية فقرة الأراجوز التي استقبلها للأطفال بمزيد من الفرحة والسعادة، إلى جانب عرض فني لفرقة الشرقية للموسيقى والغناء الشعبي بقيادة الفنان صبري رفاعى، حيث قدمت الفرقة مجموعة من فقراتها الغنائية والاستعراضية المتنوعة منها “إحنا ولاد الشرقية، يا مسافر لرسول الله، أدلع يا حلو، فضها سيرة، سلمولي عليه”، واختتمت الفقرات بغناء جماعي لأغنية "مصر يا غالية".

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استخدام الالواح الخشبية والالوان الفلومستر

ونفذت مكتبة صفط زريق ورشة فنية للأطفال بمدرسة صفط زريق الثانوية،  ضمن أنشطة إقليم شرق الدلتا الثقافي وفرع ثقافة الشرقية، أدارها حمادة محمد زكى مدير المكتبة، باستخدام الألوان الخشبية والألوان الفلومستر والألوان المائية. 

كما نفذ قصر ثقافة الطفل بالزقازيق ورشة فنية أدارها محمد عبد المجيد.

 

 

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