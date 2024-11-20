الأربعاء 20 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

العلماء الروس يرصدون 8 توهجات شمسية قوية تسببت في خلل بشبكات الاتصالات

توهج شمسي، فيتو
توهج شمسي، فيتو

تمكن  العلماء في معهد الجيوفيزياء التطبيقية بموسكو من رصد  8 توهجات شمسية قوية تعرض لها كوكب الارض.

العلماء الروس  يرصدون 8 توهجات شمسية قوية


وقال معهد الجيوفيزياء التطبيقية بموسكو في بيان:" رصد العلماء في معهدنا 8 توهجات شمسية قوية. التوهج الأول من الدرجة M1.0 حصل في منطقة البقع الشمسية M1.0 (S07E78)، وبدأ في تمام الساعة 08:22 بتوقيت موسكو واستمر 14 دقيقة، وبعده تم رصد 7 توهجات أخرى، أشدها كان من الدرجة M3.7، ورصد في تمام الساعة 15:53 دقيقة".

وأوضح  المعهد في بيانه  أن سبعة من أصل ثمانية من هذه التوهجات تسببت بخلل في عمل شبكات الاتصالات اللاسلكية ذات الترددات العالية. 

تأثير التوهجات الشمسية على الاتصالات 

 
وتقسم التوهجات الشمسية إلى 5 فئات حسب شدة الأشعة السينية التي تنبعث منها وتصنف من الأخف إلى الأقوى:A وB وC وM وX، وفي حال كان التوهج من الفئة A0.0 (خفيف) فإن قوة الإشعاع في مدار الأرض تبلغ 10 نانو واط لكل متر مربع، وتزداد بمقدار 10 مرات في حال كان التوهج من الفئة B.

وينجم عن هذه التوهجات عواصف مغناطيسية تؤثر على الأرض، وتتسبب بخلل في أنظمة الطاقة وتؤثر على مسارات هجرة الطيور والحيوانات، كما يمكن للعواصف المغناطيسية القوية أن تؤثر على عمل منظومات الاتصالات ومنظومات الملاحة.

txt

عالم يكشف كواليس رصد أقوى توهج على الشمس منذ عام 2017

txt

رصد ثاني توهج شديد على الشمس وعالم فلك يحدد موعد وصوله للأرض

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

توهجات شمسية موسكو الأشعة السينية

مواد متعلقة

4 أهداف لحسام حسن بالمحطة الرابعة مع المنتخب: إعادة الثقة لمدافع الفراعنة الأبرز.. واستغلال توهج مرموش بعد اعتلائه صدارة هدافي الدوري الألماني.. ومواصلة خطة تجديد الدماء الأهم

عالم يكشف كواليس رصد أقوى توهج على الشمس منذ عام 2017

الأكثر قراءة

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية

ماذا لو امتنع الزمالك عن إرسال لاعبيه إلى المنتخب؟.. تعرف على العقوبات

سعر الدولار فى البنوك المصرية صباح الأربعاء 20 نوفمبر 2024

براءة سائق أوبر من تهمة التحرش بالفنانة هلا السعيد

محامي فرد الأمن: تحصيل باقي مبلغ التصالح مع إمام عاشور بعد موافقة المحكمة (فيديو)

يتضمن مليارات الدولارات، روسيا تتخذ إجراءً مهمًّا بشأن مصر

أسعار سبائك الذهب بالصاغة صباح اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

منوعات

المزيد

العلماء الروس يرصدون 8 توهجات شمسية قوية تسببت في خلل بشبكات الاتصالات

فتاة تشبه الكائن الفضائي تثير آلام العالم، الأطباء أكدوا وفاتها والقدر وهب لها الحياة (فيديو)

الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل يتجهان للعيش في البرتغال، فما السر؟

باكستان تلاحق مافيا فريدة شوهت سمعتها في السعودية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

الأرصاد تحذر من طقس اليوم: الأمطار الرعدية تتوسع وظاهرة جديدة خلال 24 ساعة

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الألومنيوم السلندرات اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

الوقت مبكر لتشكيل حكومة.. شروط البرهان لوقف إطلاق النار فى السودان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عبد الله بن عمر (2 – 2)

تفسير رؤية شروق الشمس في المنام وعلاقتها بالحصول على أموال كثيرة قريبًا

لماذا تلعن كل أُمَّة أختها عند دخول النار؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية