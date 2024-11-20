العلماء الروس يرصدون 8 توهجات شمسية قوية تسببت في خلل بشبكات الاتصالات

تمكن العلماء في معهد الجيوفيزياء التطبيقية بموسكو من رصد 8 توهجات شمسية قوية تعرض لها كوكب الارض.

العلماء الروس يرصدون 8 توهجات شمسية قوية



وقال معهد الجيوفيزياء التطبيقية بموسكو في بيان:" رصد العلماء في معهدنا 8 توهجات شمسية قوية. التوهج الأول من الدرجة M1.0 حصل في منطقة البقع الشمسية M1.0 (S07E78)، وبدأ في تمام الساعة 08:22 بتوقيت موسكو واستمر 14 دقيقة، وبعده تم رصد 7 توهجات أخرى، أشدها كان من الدرجة M3.7، ورصد في تمام الساعة 15:53 دقيقة".

وأوضح المعهد في بيانه أن سبعة من أصل ثمانية من هذه التوهجات تسببت بخلل في عمل شبكات الاتصالات اللاسلكية ذات الترددات العالية.

تأثير التوهجات الشمسية على الاتصالات



وتقسم التوهجات الشمسية إلى 5 فئات حسب شدة الأشعة السينية التي تنبعث منها وتصنف من الأخف إلى الأقوى:A وB وC وM وX، وفي حال كان التوهج من الفئة A0.0 (خفيف) فإن قوة الإشعاع في مدار الأرض تبلغ 10 نانو واط لكل متر مربع، وتزداد بمقدار 10 مرات في حال كان التوهج من الفئة B.

وينجم عن هذه التوهجات عواصف مغناطيسية تؤثر على الأرض، وتتسبب بخلل في أنظمة الطاقة وتؤثر على مسارات هجرة الطيور والحيوانات، كما يمكن للعواصف المغناطيسية القوية أن تؤثر على عمل منظومات الاتصالات ومنظومات الملاحة.

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