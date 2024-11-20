نائب محافظ الفيوم والسكرتير العام المساعد يبحثان 87 شكوى بلقاءات خدمة المواطنين

كلف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، كل من الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، بعقد لقاءات دورية لخدمة المواطنين بمختلف قرى ومراكز المحافظة، تيسيرا علي المواطنين، وتخفيفا من أعباء الوصول من القري والنجوع الي ديوان عام المحافظة، وتحقيقا لسرعة الاستجابة الشكاوي الأهالي.

لقاءات خدمة المواطنين لنائب محافظ الفيوم

وتنفيذا للتكليف المحافظ عقد نائب المحافظ، لقائين لخدمة المواطنين، الاول بمقر الوحدة المحلية بدمو، التابعة لمركز الفيوم، بحضور خالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، بحث خلاله 13 شكوى، واللقاء الثاني بمقر الوحدة المحلية لقرية شكشوك، التابعة لمركز أبشواي، بحضور هاني رجب رئيس مركز ومدينة أبشواي، وبحث خلاله 22 شكوى لأهالي المركز والقرى التابعة، ووجه بسرعة تنفيذ الحلول لجميع المطالب والمشكلات، بالتنسيق مع الإدارات الخدمية التابعة لكل مركز.

مشكلات مركز شباب دمو

كما تفقد نائب محافظ الفيوم مركز شباب دمو للتعرف علي مشكلات المركز واحتياجاته، ووجه وكيل وزارة الشباب والرياضة بسرعة إعداد تقرير بكافة الاحتياجات، لدراسة طرق التمويل وحل المشكلة.

لقاءات خدمة المواطنين السكرتير العام المساعد

كما عقد السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، لقائين لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بحضور الدكتور أحمد ثابت رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، بحث خلالهما 52 شكوى لأهالي المركز والقرى التابعة له.

نوعيات الشكاوي في القري التي تم بحثها بالمراكز

وتنوعت مطالب وشكاوى أهالي القرى والمراكز، التي تم بحثها خلال اجتماعات خدمة المواطنين بقرى ومراكز الفيوم وأبشواي وإطسا، بين طلبات توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، وتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، بالتنسيق مع مديرية العمل.

كما تم بحث مطالب عدد من المواطنين، بشأن تراخيص الأكشاك المستوفاة للشروط، وشكاوى عدم صرف الأسمدة الزراعية، وبحث عدد من المشكلات المتعلقة بالقطاعات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة.

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