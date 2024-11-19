مهرجان الفيوم السينمائي الدولي يكشف عن بوستر النسخة الأولى

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، إن لجنة تنظيم مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، الذي تنظمه محافظة الفيوم بالتعاون مع الجامعة ومؤسسة مسار، في الفترة من 25 حتى 30 من نوفمبر الجاري، قد كشفت اليوم الثلاثاء عن البوستر الرسمي للدورة الأولى.

مفردات بوستر مهرجان الفيوم السينمائي الأول

واضاف رئيس جامعة الفيوم، أن بوستر مهرجان الفيوم السينمائي الدولي من تصميم الفنان محمود إسماعيل، وهو عبارة عن مجموعة من الرموز البصرية، اختيرت لتجسيد موضوعات أساسية للوعي البيئي والتراث الفني، والنقطة المحورية هي شخصية أنثوية منمقة مستوحاة من صور الفيوم القديمة، تربط بين الماضي الثقافي لمصر والقضايا المعاصرة، تعكس هذه الشخصية، بوجهها المكسور ودموعها المتدفقة، الحالة الهشة للإنسانية في مواجهة التدهور البيئي، والتي تسلط الضوء عليها العناصر المبعثرة والأسطح المتعبة.

قراءة في مفردات بوستر مهرجان الفيوم السنمائي الدولي لافلام البيئة والفنون المعاصرة

ولفت رئيس جامعة الفيوم، إلى أن تواجد الطاولة يشير إلى تركيبة الطبيعة الصامتة ويضيف تقطيرًا إضافيًا للصورة، وترمز الزهرة الرقيقة المصنوعة من الأسلاك في مزهرية زجاجية إلى التلاعب بالطبيعة وتشويهها والجمال الاصطناعي الخالي من الحياة العضوية، و‎تمثل الكرة الأرضية على الطاولة، والتي تم تصويرها مع الماء يتسرب منها، بشكل مؤثر استنزاف الموارد الطبيعية، وخاصة ندرة المياه.

وأشار إلى أن المصمم ركز خلال إعداد هذا الملصق على تذكيرنا بالأزمات البيئية العالمية والحاجة الملحة إلى الممارسات المستدامة وفي الوقت نفسه، تحمل اليد الخشبية صندوق إضاءة، يرمز إلى القوة المضيئة للسينما، ويسقط هذا الضوء السينمائي على وجه الشخصية المستوحاة من الفيوم، للتأكيد على مهمة المهرجان في تسليط الضوء على القضايا الحرجة من خلال الفيلم.

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