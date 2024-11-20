مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة أجرة بدراجة نارية بطريق الفيوم - العامرية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثالث في حادث سير بطريق العامرية مركز الفيوم، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى العام، والمصاب تم نقله إلى مستشفى جامعة الفيوم لتلقي العلاج، وتوجهت قوة من إدارة مرور الفيوم الي موقع الحادث لإزالة إثارة وتسيير حركة المرور.

تفاصيل التصادم بين التاكسي والسيارة الأجرة

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز الفيوم، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة ودراجة نارية، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة الثالث، وتم الدفع بسيارتين إسعاف الي موقع الحادث لنقل الجثتين الي مشرحة مستشفي الفيوم العام، ونقل المصاب إلى مستشفى جامعة لتلقي العلاج، وتبين أن حالته العامة خطرة.

إزالة اثار الحادث وتسيير حركة المرور

وتوجهت قوة من مركز شرطة الفيوم، وإدارة مرور الفيوم، تمكنت من إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتبين من المعاينة الأولية، وفاة “أحمد م ”، "عبده م ر"، وتم نقل الجثتين إلى المستشفى العام، كما أصيب كريم ا، بإصابات متفرقة وحالته الصحية خطرة، وتم نقله إلى مستشفى الجامعة لتلقي العلاج.

قرار النيابة العامة حول الحادث

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة الفيوم، وتم التحفظ علي المركبتين، وأخطرت النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثتين بعد مناظرة الطب الشرعي وإعداد تقرير مفصل بساعة وتاريخ الوفاة، وانتدب خبير فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد المخطئ، وتولي التحقيق.

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